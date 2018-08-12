2018年08月12日 04:10 中國時報 黃光國

日前在台北市長選戰造勢場合，藍綠陣營不約而同打出「兩岸」牌。民進黨主席蔡英文在為該黨台北市長參選人姚文智授旗造勢時，除了控訴對岸打壓之外，也要大家「勇敢說出自己最喜歡的國家是台灣」。

前總統馬英九在工商建研會大港湖聯誼會交接授證典禮上，呼籲大家票投丁守中，丁則明確表態：「支持九二共識，捍衛中華民國，反對台獨。」

台北市長柯文哲指出：「兩邊都開始喊口號」，「這些訴求不見得符合台灣現在的最大利益」。這話說得一點不錯。大家都知道：蔡英文的一貫作風是「掛中華民國的羊頭，賣台獨的狗肉」，吞吞吐吐，故弄玄虛；國民黨的「堅持九二共識」，更是馬政府時代的「老哏」，藍綠雙方在兩岸政策方面，都是左支右絀，揮灑不開。

然而，柯文哲的兩岸「一五新觀點」，「你諒解我的困難、我諒解你有困難，大家各退一步。」又有什麼新意？兩岸關係的合理安排，是「純粹理性」的國家大事，不是小孩子在玩家家酒，也不是夫妻吵架後在搓「圓仔湯」，哪裡是一句「互相體諒，各退一步」，就能夠解決問題？

在我看來，解決兩岸問題的上上之策，就是承認兩岸關係的現狀是「一中兩憲」，在「一個中國」的土地之上，存在著中華民國和中華人民共和國兩個「憲政體制」，雙方以對等的立場，簽訂和平協議，讓兩岸人民可以自由交流。

今年年底台灣將舉行「九合一地方選舉」。然而，因為蔡政府的政理無能，又在「兩岸現狀」上刻意保持模糊，使台灣陷入藍綠對抗的長期內耗之中。因此，「文化中國──新大學論壇」刻意拍攝了4集影片，從「文化中國」、「國家主權」、「對等尊嚴」、「聯合共和國」4個面向，仔細說明如何以「一中兩憲」的原則，簽訂兩岸和平協議。

「一中兩憲」的原則是「統中有獨，獨中有統」；偏統的朋友可以思考「一中」，偏獨的朋友可以多想「兩憲」，其基本精神則是在「維持現狀」。因此，這樣的原則藍的可用，綠的可用，更可以拿來和大陸談判，因為它也符合大陸主張的「一國兩制」，是當前台灣最迫切需要的「無色覺醒」。（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)