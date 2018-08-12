美國力挺台灣 能維持不變？

2018年08月12日 04:10 中國時報 邵宗海

據報導有網友發現，在美國國務院官網「國情簡介」頁面中，台灣地圖竟然包含在中國大陸版圖內，這應該是該官網在撤下中華民國國旗後，另一個呈現美國處理兩岸問題上已有「傾斜」的現象。雖然說，美國國務院網站的「台灣簡介」部分，還是採取另闢專頁的方式處理，並未列在大陸的網頁內容裡。但是一個單一現象，可能已不能充分說明台美關係，仍會像台北曾多次的強調「有多堅固」，或像美方多次的重申「維持不變」。

另外，近期內我們也看到「鼓勵美台之間所有層級互訪」的《台灣旅行法》在今年3月16日已正式公布；而美國《2019財年國防授權法》草案涉台部分，也先後在參眾兩院獲得通過；加上美國國防部長馬提斯在6月2日於新加坡舉行的「香格里拉對話」中，曾表示美國反對任何片面改變台海現狀的舉動，針對中共日前戰機及軍艦遶台巡戈的意味甚濃。

如果說，這就可以直認美國會一面倒的支持台灣，但若忽略了中國大陸國力升起的事實、以及美國刻意營造的東亞戰略布局，結果是忽略了台灣實際相當脆弱的處境。

以中國大陸目前龐大的軍事力量和巨大的世界影響力，加上擁有核武器，它的進一步發展確實引發了美國的憂慮。但是美國總統川普及其團隊對中國大陸、兩岸及台灣的戰略思考到底會是如何？

如果探討它的戰略思考，必須從美國在國民黨政府撤退來台後的對華政策追溯說起，譬如在杜魯門總統執政時期的1950年，當它政策偏袒到大陸時，竟然1月份可以在白宮及國務院重大政策發言時，宣稱台灣是中國的一部分，但到了6月韓戰爆發時，它又可宣稱台灣法律地位未定論。

又譬如在尼克森總統執政時期的1972年，當時它還與中華民國維持了正常的外交關係時，它卻可在上海與尚未建交的中華人民共和國簽署了一份具有官方性質的《上海公報》。再嚴肅地來說，當1972年美國在台北尚設有大使館時，竟然也可在北京設置官方的聯絡處。其所有政策的根本出發點，還是全從美國「利益維護」上來考量。

但是就川普現在對中國大陸、兩岸、及台灣的戰略思考來說，卻轉型到一個極其簡單的問題，因為他所有的思考，就只為川普所謂的「美國國家利益」來服務。當拉攏中國大陸可以助益川普所謂的「美國國家利益」時，台灣對川普而言：是籌碼效益用盡，甚至都可捨棄；但反過來說，當北京不願遷就時，台北就受到川普及其團隊的垂青，特別是台灣在兩岸之間仍具籌碼功能之時。

在馬英九執政時期擔任過國安局長的蔡得勝曾經指出，川普講的是利益，在利益至上的考量下，只要符合美國利益，都可談，商人就是要談出結果。在此前提下，川普的手段是可預料的，台灣有多少利益讓美國關心台灣，「棄台論」會不會成為氣候，都值得思考。

因此，台北不得不慎防，在中美關係時升時降的情況下，如果不能掌握到美國對台灣問題隨時都可拋棄的可能性，那麼一味地抗衡中國大陸，只想完全尋求美國支持的做法，也需要審慎思考。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)