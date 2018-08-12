柯綠恐怖平衡已不存在

2018年08月12日 04:10 中國時報 張孟湧

台北市長選舉，民調始終呈現落後的姚文智，終於密集登上媒體版面，不過，並非姚文智爭取到那個議題風向，而是陷入民進黨內的茶壺風暴；這種新聞就算密集登上全國版面，恐怕也無法幫姚文智加分，而是讓綠營分裂的態勢更加明顯；柯文哲不僅沒有絲毫減分，反而有助形塑被欺壓形象，進而爭取更多支持。

過去，民進黨與柯文哲存在恐怖平衡，民進黨認為，柯文哲在4年前之所以有辦法順利當選，民進黨的襄助發揮了重要作用；另柯文哲原本也認為，民進黨是否禮讓，攸關其連任之路是否順遂，所以之前才有為「兩岸一家親」言論道歉之風波。不過，雖然民進黨最後決定自提人選，但徵召提名的姚文智，卻一點也撼動不了柯文哲爭取綠營選票的能量，因此，當前柯綠恐怖平衡恐怕已不存在。

近日，姚文智陣營發言人點名台北市議員高嘉瑜應考慮自己退黨，或是移送中評會處理黨籍問題，隨即引爆民進黨內茶壺風暴。從此事件而論，姚文智陣營可能認為柯綠恐怖平衡仍在，姚文智選情之所以低迷，是因為黨內「友柯議員」及「挺柯里長」作祟，導致綠營支持者誤判形勢，認為姚文智選假的。但實際上卻可能與姚文智陣營想的恰恰相反，就是因為姚文智實在太弱，構成不了柯綠恐怖平衡，綠營支持者更覺得姚文智當選不了，為了不讓國民黨的丁守中漁翁得利，紛紛支持「墨綠」的柯文哲。

這幾天民進黨「黨內互打」的情勢發展下來，「挺柯里長」的代表，南港區西新里里長邱碧珠已表示，如果被開除黨籍就認了；而「友柯議員」的代表，內湖南港區議員高嘉瑜則反將姚文智一軍，要求姚文智辭去立委表明參選決心，為雙方整合再添變數。從邱碧珠與高嘉瑜的反應而論，若民進黨畫下紅線，「挺柯里長」多會被動脫黨參選；但「友柯議員」並不會輕易脫離民進黨，表面上仍會配合黨的政策，畢竟黨籍仍是關鍵的身分象徵。

姚文智跟民進黨中央迄今仍深信柯綠恐怖平衡，並搞錯了敵人在哪裡。民進黨內之所以會有「友柯議員」及「挺柯里長」，一方面是因為4年前市長選舉「柯綠結盟」，民進黨要支持者全力挺柯；4年後的今天，民進黨改口要支持者不准挺柯。這些綠營支持者是有感情有價值判斷的人，不是冷冰冰一個口令一個動作的機器。尤其民進黨要求支持的姚文智，不僅民調低迷，更無當選可能，選票投給姚文智形同投下廢票。民進黨中央的要求恐怕是緣木求魚，更何況柯綠恐怖平衡已不存在。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)