海洋強國 北京築夢！陸建政百年 目標完成10航母

2018年08月12日 04:10 中國時報 楊俊斌 ／台北報導 ／台北報導

北京正朝海洋強國夢邁進，按目前進度，2030年至少擁6艘航母，到2049年建政百年，盼達成至少10艘航母目標，與美軍分庭抗禮，其中自然包括核航母。

大陸海軍首艘自製航母002艦海試後，現在003艦設計基本定型，又傳出004艦計畫在大連廠建造。其實以大陸目前軍工實力看，北、中、南三地同步建造航母也合理。

目前，主要用於建造特大型水面艦船的船廠，除上海、青島外，還有大連船廠為特大型水面艦船生產線，連廣州都有能力建航母。

北中南皆有造航母能力

種種跡象顯示，004型核動力航母目前可能在大連建造。現正海試的002艦最快年內交付使用。003型全通式甲板並有電磁彈射航母，則確定在上海長興船廠建造。和過去遼寧艦和現在002在外型上已有修改，雖然還是滑躍式起降，但戰力已有區別。

同時，大陸中船重工也證實，正研製核動力航母。大陸自製核航母排水量達10萬噸，採全通式甲板，電磁彈射，並搭載自製5代隱形艦載機。大陸如要在2030年前完成6艘航母，將會出現在上海長興船廠與大連船廠同時打造航母的盛況。

核動力帶來跨代式發展

003型全通甲板電磁彈射航母到核動力航母，將不同先前建造的蘇聯式滑躍起飛航母，所需建造時程比過去長，科技含量更高，能帶動因航母而來產業可多，軍工業也可能出現跨代式發展。

受益打造遼寧艦的經驗，大陸首艘自製航母002，在船塢建造只花26個月， 裝也僅用12個月。未來可能出現在上海長興船廠的003型航母還在打造，大連船廠004型航母就已開工狀況。

上海大連可能同時開工

大連船廠目前建造的003型艦排水量，預計比002還大，達6.5萬噸；如要打造排水量10萬噸的004型核動力航母，目前建造設備顯然力有未逮，需為核動力新航母準備新設施。大連船廠建造002艦後，雖然有部分技術人員抽調到長興船廠，但大連船廠建造航母隊伍勢必會保持下去。

(中國時報)