多少艘航母 才能撐起大國身價

友善列印
中國時報

想成為真正的大國，特別在軍力上要真正稱得上「大國」，有航母似成代名詞。

這樣的形容，並沒有太大錯誤，真正的強國，必須有海權，也還要有實力；而要養得起航母，代表國家有一定經濟實力。以美軍為例，一艘航母建造加艦載機，造價都在百億美元以上，再加上日常保養油料，那是一筆難以估算的天文數字，一般中小國家，根本難以消受。飛行員訓練，又是更珍貴的資產，那就不是用金額可以量化的。

美軍現有12艘航母，通常都是半數使用，半數進廠保養。核動力航母保養既長且繁瑣，一絲錯誤都不容許。光讓核反應爐冷卻和啟動，都是一道道精密計算。現在也只有老美有這樣的能力。

對決心要成為航母大國的大陸來說，現有兩艘都是傳統動力，燒柴油為燃料。雖說技術含量並沒有如核動力如此費力，但同樣必須有高技術，才能讓船艦沒有後顧之憂。讓船平安航行在海上，就是一門大學問。

按照解放軍海軍的步伐，核航母在很短時間內就可能實現，畢竟解放軍是有核潛艦的使用經驗，動力轉變並沒有太大難度。成為航母大國，在大陸軍事安排中，只是時間排序、早晚問題。只是要多少艘，才符合強國身價、要多少艘才能符合經濟效益，才能真正彰顯國力，都要精密的計算。

此外，航母艦隊的建立，碼頭的新建，都是科學和實力。看航母航行，內行看門道外行看熱鬧，沒有經濟實力支撐和高素質的科技實力，再大的船沒有辦法跑，那也是枉然。

(中國時報)

海洋強國 北京築夢！陸建政百年 … 美國航母快跑 陸力追車尾燈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。