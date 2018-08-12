美國航母快跑 陸力追車尾燈

2018年08月12日 04:10 中國時報 楊俊斌 ／綜合報導 ／綜合報導

航母編隊戰力真有那麼強？航母可攜帶多種攻擊裝備，也可透過艦載機擴大打擊範圍，以一般中小型國家總體戰力，根本難抵擋1到2艘航母戰鬥群總和戰力。

從最近幾年幾場區域戰爭看來，美國發動不少戰爭，除以巡弋飛彈遠程攻擊外，航母永遠是不可或缺的主戰力，很多次都是派航母前往，且從來沒被打擊過和挫敗過。更重要的是，世界上大部份國家戰力根本無力還擊，且航母可移動，難掌握確切地點和行蹤。

對於美國海軍實力，其他國家想短時間超越很難，就算國力漸長的大陸和俄羅斯，都不太容易。過去二戰後，各國海軍有所謂「大艦無用論」說法出現，但航母總體戰力太強，只要財力足以維持航母操作，根本難抵擋航母帶來的戰力優勢。

美國現在依然保留11艘核動力航母，還有兩艘「福特」級航母建造中，這就意味，未來美國至少保留13艘航母，且還都是核動力航母，想超越的潛在對手談何容易！

對傾全力發展航母戰力的大陸而言，這幾年航母戰力發展迅猛，不過比起早已在各大洋部署，且擁有可觀戰力的美軍航母戰鬥群而言，目前還是只有在後追趕，還談不上威脅和對抗。

以如此速度，想追趕美國11艘航母，大陸短期內難度很高！就算數量上趕得上，在戰力上，也不見得可以和美軍並駕齊驅。

非要追趕美國航母的數量，顯然並不是絕對，就算到了2030年，按照大陸規畫至少擁有6艘航母的、且至少可能有2艘核動力航母，只是美軍並不會停止建造更新型的航母戰鬥群的步伐，更尖端的艦載無人機的發展，各式戰艦的發展，並不會因此而停頓。美軍的戰力不會停滯不前，2030年在各處大洋中，只會更擁擠，就算偌大的太平洋容得下兩個大國，但戰火煙硝，並不會因此而消散。水面上和水面下的較量，將更為激烈。

(中國時報)