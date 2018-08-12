美國老大哥 其他小兒科

2018年08月12日 04:10 中國時報 楊俊斌 ／台北報導 ／台北報導

目前，世界共13國擁有航母，其中以美國擁12艘最多，餘擁3艘的有英國、印度、義大利、日本，2艘的有大陸，擁1艘航母的有法、俄、西、韓國、巴西、泰國及阿根廷。但所有國家航母噸位比起美國，都是小兒科。

美國尼米茲級是多用途大型航空母艦，也是目前世界最大戰艦，全以核動力推進，最新的「福特」號裝備4座升降機、4台蒸汽彈射器和4條攔截索，可每20秒彈射一架戰機。

艦載作戰聯隊的機型配備，根據作戰任務不同，可搭載不同用途艦載機攻擊敵方飛機、船隻、潛艇和陸地目標。以它為核心的戰鬥群，通常由4至6艘巡洋艦、驅逐艦、潛艇和補給艦隻構成。

英國年初下水2艘中型航母，第一艘「伊莉莎白女王號」，斥資31億英鎊建造，長280公尺，在樸次茅斯（Portsmouth）完成服役儀式後，在航母組裝地法夫郡（Fife）的羅塞斯船廠，展開2個月海試。這是英國首艘新一代航母，另一般航母「威爾斯親王號」外殼基本完工，約需18個月內部組裝，明年開始海試。2艘都將配備F-35戰機，是全世界噸位僅次美國的航母。

至於其他國家，印度有3艘常規動力航母：「維克蘭特」號、「維拉特」號和「戈爾什科夫海軍元帥」號，都是前蘇聯製滑躍式傳統航母，印度自製航母進度落後，遠不及大陸海軍發展。

過去是海軍強國的俄羅斯，現只有1艘排水量6.5萬噸的「庫茲涅佐夫元帥」號航母。該航母為俄首艘真正有意義的航母，以基輔級航母為基礎設計，但飛行甲板加長，防衛能力已強化，算是俄羅斯最新型航母，在蘇聯時期建造。

法國現役只有1艘3.6萬噸級「戴高樂」號核動力航母，是法國首艘核動力航母和世界上唯一一艘非美軍隸屬的核動力航母；西班牙現有1艘滿載排水量1.69萬噸「阿斯圖里亞斯親王」號輕型航母。

此外，日本現自稱擁3艘「大隅級」輸送艦，其規模和作戰能力近航母。另有2艘所謂16DDH直升飛機驅逐艦「日向」和「伊勢」號，屬直升機母艦。未來準備搭載美軍F-35垂直升降戰鬥機。

(中國時報)