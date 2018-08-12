厲旭歸隊SJ登台念念芒果冰

2018年08月12日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由韓流帝王Super Junior（SJ）、人氣女團EXID、Highlight舞王李起光和主唱梁耀燮、美聲團體KARD帶來的「2018 K-FLOW CONCERT in TAIWAN」拼盤演唱會，11日在林口體育館開唱，約8000名粉絲入場朝聖，票房3000萬台幣。

SJ昨擔任壓軸演出，來台陣容相當完整，包括利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海，連7月10日剛退伍的厲旭都沒缺席，一頭短髮的他獻出退伍後的台灣首秀，個人獻唱〈The Little Prince〉撫慰粉絲，2年半沒來台的他說：「特別想念芒果冰、小籠包、宮保雞丁，這次我一定要吃了再走，以後我會經常來，等我喔。」

東海日文腔被笑

接著由東海跟銀赫組成的小分隊「D&E」演唱〈Oppa, Oppa〉和〈Growing Pains〉，團員大合體的部分則帶來新歌〈Black Suit〉、〈Lo Siento〉及經典曲〈SORRY,SORRY〉、〈BONAMANA〉、〈Miracle〉，團員們分批上台，表演相當多樣。

他們在問候橋段維持一貫幽默不停互虧，因前陣子家族演唱會大家齊赴大阪，口音一時改不過來，東海把Super念成日文發音「Supa」，被始源調侃：「你在日本嗎？」藝聲自曝將在日本公演的音樂劇有機會來台灣演出，而日前患急性膽囊炎動手術的利特則打趣說：「把膽囊拿掉可以放更多台灣粉絲的愛。」

粉絲秀應援手幅

9月SJ將推出新專輯，但希澈因腿傷不會參與新專輯活動，所以他這次來台粉絲都很驚喜；而歌迷為SJ準備的應援手幅寫道「就算世界變了我們也不會變」，呼應藝聲10日在IG的貼文：「你們一點都沒變，明天就能見到你們了，感到好幸福，我們趕緊見面吧。」偶像、粉絲心有靈犀。

(中國時報)