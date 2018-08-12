EXID秀蠻腰放送辣腿

EXID歌舞俱佳顏值高，展露少女性感風情。左起為正花、慧潾、哈妮、LE。

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中國時報
報導溫博鈞

「EXID」昨第5度來台，隊長率智因甲狀腺問題中斷演藝活動超過1年半，日前她在官方推特上傳親筆信，宣布本月將歸隊，但在昨晚的「K-FLOW」演唱會演出中依舊缺席。

哈妮、正花、慧潾、LE等4名成員，昨在LE動感的Rap與粉絲尖叫聲中，身著炎夏休閒感的白色服裝，露出修長美腿一一火熱登場，先獻唱新曲〈LADY〉，緊接以強調腰部舞姿的〈DDD〉讓全場氣氛沸騰。她們開心用中文打招呼：「好久不見！」也不忘問台下的歌迷們：「現在的熱氣非常非常熱呀！你們覺得怎麼樣呢？」

接著曲風一變，〈Night Rather Than Day〉以輕快節奏呈現日與夜的2種風情；演唱滿溢復古元素的〈Ah Yeah〉時，歌迷更自發地隨歌詞高喊「Ah Yeah、Ah Yeah」，台下台下合而為一。

成員們向坐得較遠的歌迷喊話：「你們的每個人的表情我們都看得見！」還分別逗趣表演「如何撒嬌」，哈妮偷偷在最後送上手比愛心，甜美挑逗的笑容征服全場。

表演結束後，EXID鄭重向粉絲們道別，頻頻向台下揮手，「直到下一次我們再來台灣之前，大家都要保重，等待下一次的見面！」哈妮、正花離情依依不捨下台，擔心延誤後續演出的慧潾還急得在場邊示意她們「快點」！

(中國時報)

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