2018年08月12日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由BM、J.Seph、全昭珉、全志佑組成的美聲團體KARD,昨擔任K-FLOW演唱會開場第一棒,4人全身白裝登場,熱力唱跳完新歌〈Ride On The Wind〉後,全昭珉興奮地說:「希望大家喜歡我們的新歌。」接著連續演唱〈You In Me〉、〈Don't Recall〉,邊唱邊走到延伸舞台前跟觀眾揮手問候,掀起全場尖叫。

KARD今年2月首次來台開唱,時隔半年再度來台,全志佑讚台下粉絲說:「今天大家比上次還要熱情。」全昭 ~也開心說:「大家的表現比我們想像更熱烈。」演唱到最後一首歌〈OhNaNa〉時,BM大喊:「因為是我們最後一首歌,在能量消耗完前一起燃燒吧!」隨即脫掉外套露出雙臂精實肌肉,帶領全團釋放超強舞台魅力,現場一連演出6首混音歌曲,展現「怪物新人」實力。

(中國時報)