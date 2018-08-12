頑童助攻求婚 2度消音小巨蛋

2018年08月12日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

頑童MJ116昨晚進行第二場演出，出動雙音響果然順利結束演唱會，左起瘦子、小春、大淵。（蘇蔓攝）

頑童MJ116「幹大事」演唱會11日進入第2場，由於前晚首場因主機當機導致表演被迫中斷48分鐘，為確保演出順利，音響團隊連夜架設第2套系統，罕見地讓演出時有2套音響系統同步運作，可隨時切換，預防攻蛋再出狀況。

首場演出結束後頑童立刻回家休息，3人都表示體力比想像中還好，只有小春因喉嚨用力過度有些小沙啞，但未影響昨晚演出。

黑人魏如萱相挺

談到首場的出包事件，3人表示當下心情焦急、沮喪又緊張，但重新站上舞台，看到粉絲全都不離不棄等候，相當感動。昨瘦子開場也開心對歌迷們說：「我早上起來有預感今天會非常屌，會是很棒的晚上。」

頑童昨唱到〈浪漫一下〉時，音樂突然停止，現場一片譁然，但瘦子要大家不要驚慌，先在台下找到一名女孩，再感謝他們認識了十多年、一起工作7年的助理好友老翰，「謝謝他，沒有他就沒有今天的我們，這件事對我們非常重要。」接著在旁幫忙助理上演求婚記，頻拱：「嫁給他！嫁給他！」頑童助理也害羞地在萬人面前講出求婚宣言，女方當場落淚，現場氣氛溫馨甜蜜。

昨晚到場觀看的嘉賓有陳建州（黑人）、王子及大腹便便的新手媽媽魏如萱；黑人老婆范瑋琪沒跟著到場，他笑說因保母小亨堡自己買票來看頑童而休假，范范只能在家顧小孩。

(中國時報)