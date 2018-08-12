S.H.E免費唱 黃牛喊價1張1.5萬

2018年08月12日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

蕭敬騰明年1月在高雄巨蛋連唱兩場，門票在1分鐘內就被搶光。

S.H.E將在9月11日於兩廳院藝文廣場舉辦17周年露天音樂會，1.2萬張門票昨開放索取，在1分鐘內就秒殺。為防堵黃牛，還特別設計問答題，但仍有黃牛將免費的票炒作到1.5萬元，華研表示，音樂會當天有4個平台直播，現場也會架設大螢幕，呼籲大家不要買黃牛票。

Selina感動地說：「我相信大家愛S.H.E，就跟我們愛S.H.E是一樣的多。17年走來，心情還是覺得非常感恩，感謝大家一路以來這麼喜歡我們！」Hebe感謝歌迷的支持外，也開心表示期待開唱日。她們也將從14日起於粉絲團舉辦人氣票選活動，邀歌迷提供最愛歌曲。

Hebe登高嚇腿軟

日前3人齊聚拍攝音樂會視覺照片，由於天氣悶熱，穿著白色洋裝的她們差點被汗溼透，中途還遇上暴雨停工，卻毫不影響3人心情，Selina說：「跟姊妹一起工作，熟悉的感覺又回來了！」她們還坐在頂樓的高台拍攝，最怕高的Hebe一站上高台就嚇到腿軟，Ella見狀趕緊把Hebe拉到中間減輕她的恐懼。

蕭敬騰也將在明年1月於高雄巨蛋連唱2場，門票同樣昨天開賣，2.4萬張門票1分鐘就完售，他幽默呼籲歌迷別買黃牛票：「我不吃牛，我只抓牛。」

(中國時報)