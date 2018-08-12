S.H.E免費唱 黃牛喊價1張1.5萬

S.H.E頂著高溫拍攝音樂會主視覺，熱到全身汗溼。

友善列印
中國時報
報導
蕭敬騰明年1月在高雄巨蛋連唱兩場，門票在1分鐘內就被搶光。

S.H.E將在9月11日於兩廳院藝文廣場舉辦17周年露天音樂會，1.2萬張門票昨開放索取，在1分鐘內就秒殺。為防堵黃牛，還特別設計問答題，但仍有黃牛將免費的票炒作到1.5萬元，華研表示，音樂會當天有4個平台直播，現場也會架設大螢幕，呼籲大家不要買黃牛票。

Selina感動地說：「我相信大家愛S.H.E，就跟我們愛S.H.E是一樣的多。17年走來，心情還是覺得非常感恩，感謝大家一路以來這麼喜歡我們！」Hebe感謝歌迷的支持外，也開心表示期待開唱日。她們也將從14日起於粉絲團舉辦人氣票選活動，邀歌迷提供最愛歌曲。

Hebe登高嚇腿軟

日前3人齊聚拍攝音樂會視覺照片，由於天氣悶熱，穿著白色洋裝的她們差點被汗溼透，中途還遇上暴雨停工，卻毫不影響3人心情，Selina說：「跟姊妹一起工作，熟悉的感覺又回來了！」她們還坐在頂樓的高台拍攝，最怕高的Hebe一站上高台就嚇到腿軟，Ella見狀趕緊把Hebe拉到中間減輕她的恐懼。

蕭敬騰也將在明年1月於高雄巨蛋連唱2場，門票同樣昨天開賣，2.4萬張門票1分鐘就完售，他幽默呼籲歌迷別買黃牛票：「我不吃牛，我只抓牛。」

(中國時報)

盧廣仲想揪好兄弟聊天 李榮浩歌逼出林雪淚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。