Lara情緒6變飆演技

2018年08月12日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

梁心頤（Lara）在電影《明日之星》擔綱女主角，飾演不計一切後果往上爬的腹黑心機女「璃絲」。為了傳神演出，她特別設計細微的小動作，呈現女主角的心機和勢利眼，Lara說：「璃絲常常眨眼四處看，我覺得這反射了她的心機和勢利。」

電影花絮中，Lara轉換謙虛、期待、失落、困惑、指責、強顏歡笑6種情緒，她記得拍攝時是第一天開鏡，情緒緊張又亢奮，前一晚幾乎沒睡，「情緒很多，轉成負面情緒時剛好很容易進入狀況。」電影已殺青，她坦言入戲太深，直到現在還無法恢復情緒，「有點害怕，需要好好沉澱一下。」

電影預計10月上映

日前還無預警在IG發「闇黑文」，描述現在常覺得脖子緊繃到像腦缺氧，「很討厭自己，更討厭自己很討厭自己。在崩潰邊緣尋找出口，無限輪迴。」讓粉絲相當擔心。經紀公司解釋Lara最近電影、專輯兩頭燒，精神緊繃，不過應該很快就會恢復。

她之前多在偶像劇演出天真善良的女孩，和姊姊創立公司之後開始拍攝電影小品參展，3年裡挑戰過《紅》裡面的黑道大哥女人、《比真愛還好》裡的霸道女強人、《台北據》裡憂鬱症作家，默默累積不少經驗。《明日之星》還找來路斯明、林辰唏、黃柏鈞、袁艾菲等人演出，預計10月底在台上映。

(中國時報)