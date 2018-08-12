郭書瑤香水雨誘惑王以綸

郭書瑤（後）和王以綸當初合拍偶像劇，2人假演戲真來電。

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中國時報
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郭書瑤昨出席活動，熱戀中的她，春風滿面。（蘇蔓攝）

28歲郭書瑤（瑤瑤）11日擔任香水品牌一日店長，被問及有無用香水誘惑情人，她說噴香水跟穿衣一樣，若隱若現才誘人，透露自己在小6歲的男友王以綸心中留下「永遠忘不了的味道」，自嘲是「恐怖情人」。七夕將到，男友在大陸拍戲，但她看很開，「一直以來都沒在過節，能見面就不錯。」不忘放閃說：「每天都在視訊了。」

她自曝噴香水的「性感誘惑處」大多在耳後、鎖骨與手腕，先前看電影《丹麥女孩》後，對片中香水雨的噴法印象深刻，她現在都這樣噴。追問王以綸有無提前送情人大禮，熱戀中的她嬌喊：「你們去問他啦。」小兩口現在聚少離多，自己適合遠距戀愛？她說：「上一段（金陽）也很難見到，因為工作完全錯開，這次距離更遠，所以會更珍惜相處時間。」

對王以綸很放心

22歲的王以綸也有成熟的一面？她說當然，「不管工作或生活上，只是大家沒看到。」還繼續放閃：「拜託，你們都看得到他的另一面，那我不是沒有很特別，談戀愛就是因為特別才會在一起啊。」對男友會不會不放心？「大家都大人了，而且我也不用盯他，他是公眾人物，有這麼多眼睛盯著，現在人人都是狗仔，我真的無暇想那些，做人還是相信別人，不然會很辛苦。」

(中國時報)

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