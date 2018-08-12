素還真風采鈴新妝傳情

素還真（左）跟風采鈴結婚的經典畫面在特展中重現。　圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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風采鈴（左）和素還真成對的公仔不僅可愛也相當浪漫。

隨著「霹靂科幻藝術特展」開展加上《刀說異數》進度曝光，素還真和風采鈴新的命運交錯和造型一步一步公開，最近霹靂公仔系列「霹靂無雙3D激戰天下」更推出新的Q版公仔「情緣套組」，讓戲迷可以一次收藏《刀說異數》中的素還真以及風采鈴。

公仔設計是以「情緣」為設計主軸，展現江南才女風采鈴與清香白蓮素還真始於不夜天的情緣，外型則是風采鈴以翩翩起舞的旋姿，帶起身上的衣襬、綢緞、秀髮，舞動之間透出隱隱情愫，微微下傾的眼神，是無意也是有意的含情羞澀。

而素還真手挽著帶有風采鈴意象的風鈴，身上的衣襬、飄帶、流蘇也隨著佳人的舞動隨風飄逸，凝望著風采鈴的溫柔眼神，在器宇軒昂的眉目之間多了幾許溫情流露。

《刀說異數》年底發行

公仔設計兩人底座的石紋地台可以依靠相合，一者為君起舞、願君傾望；一者柔情凝視，銘心不忘，展現兩人在不夜天，原為交鋒試探的相談過程中，不由自主地動情相知、溫婉相悅的綺麗時刻，傳達「七日結緣，一生寄情，與君相知，願君不忘」的真情。

此外《刀說異數》日前也公布了最新資訊，由董事長黃強華擔任總導演，十車書創作、編劇，全劇共42集、1集45分鐘，加入最新科技，費時一年半製作，耗資5000萬人民幣（約2.2億台幣）成為最高單價劇集，12月5日將正式發行。

(中國時報)

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