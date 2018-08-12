夏于喬瞞母接演《粽邪》

2018年08月12日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

夏于喬（右）與鄒承恩拍片時都沒發現靈異現象，殺青後才被告知。（盧禕祺攝）

恐怖片《粽邪》找來夏于喬擔綱女主角，從不看鬼片的她自招很膽小，容易被嚇哭，坦言剛開始看劇本很害怕、有疑慮，加上出道以來媽媽總是叮嚀「不要碰觸這類電影」。後來是導演廖士涵打動她，讓她瞞著媽媽接演，「直到現在都還沒跟媽媽說程度多誇張！」

她認為這次拍恐怖片，詭異氣氛或民俗儀式不是最大挑戰，「最大的壓力是減齡扮演18歲女學生，比鬼怪故事可怕。」她戲劇作品不少，但從未演過高中生，所以找來多部青春愛情片觀摩，也下載日本高校生音樂天天聽，演出時她刻意調整肢體動作、提高聲音，讓自己更接近天真甜美高校生。

觀摩許瑋甯演技

演戲遇到煩惱會跟導演男友林書宇討教嗎？她甜笑承認當然會，林書宇會告訴她：「妳要加油啊！」雖然沒給什麼實質建議，但林書宇主動開了不少電影清單，無論是青春高校、女女友誼、中外經典恐怖片都信手拈來，她崇拜地說：「他簡直是電影活百科！」

她這次在片中飾演鄒承恩的未婚妻，常常幸福洋溢地撫摸著無名指鑽戒，會不會想婚？她羞回：「哪會摸一摸就想結婚啦！我也拍過婚紗戲啊！」認為結婚需要衝動，說不定衝動一來下一秒就閃婚。

她被網友封為「新一代鬼后」，拍片前特別看了許瑋甯主演的《紅衣小女孩》系列，不過她的角色與許瑋甯在《紅衣》中被魔神仔纏上不一樣，是不斷遭自殺好友糾纏。現實生活中她沒遇過親友顯靈，只有好友安鈞璨離世時夢過對方，是段溫暖的回憶。電影31日在台上映。

(中國時報)