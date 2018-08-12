劉奕兒夢想轉彎守護家人

2018年08月12日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

劉奕兒在《有五個姊姊》飾演火辣性感教導主任。

劉奕兒（左）現實中和弟弟感情好，2人會一起為父母準備驚喜。

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

劉奕兒出道3年多在演藝圈小有成績，主演數部戲劇和電影，但其實她從小立志成為體育記者，最大轉捩點是因大學畢業前，母親生病住院，奶奶又因髖關節問題開刀行動不便，她才毅然選擇工作時間較彈性的演藝之路，更希望多賺錢貼補家用和醫藥費。

當時劉奕兒父母企圖阻止她改變志向，尤其爸爸極力反對，她卻沒有動搖，更不認為是犧牲：「家庭對我來說太重要，我本來應該要這麼做，沒有他們就沒有我，我現在是家裡最強大的人。」

或許當時的劉奕兒並不是家裡最強大的人，但她決心挑起重擔、分擔爸爸辛勞，也想多陪伴母親和奶奶，「我分析過怎麼樣做對家人最好，只是重新學，請他們不用替我擔心，雖然我也很害怕，但我會去彌補（不足）。」看在父親眼裡相當不捨，因為太了解她多年來為成為體育記者做的準備，不捨她放棄夢想。

一秒鏡頭當劇本研究

如何說服家人？劉奕兒表示：「他們看到我現在愈做愈開心，沒有把『幫助家裡』這件事放得太重，是這種心理成長說服了他們。」過去明明有上台恐懼症，卻為家人成為演員，她回想當時有不少沮喪時刻，原以為能成為家庭經濟支柱，面臨一開始都沒有工作找上門的困境，甚至有作品拍到一半喊卡，她仍然不想讓家人難過，「看到他們難過，我會更難過，就會瞬間堅強起來！」

劉奕兒曾嘗試應徵許多廣告角色，但競爭激烈，選上機率很低，她只能比別人付出更多努力：「一秒的鏡頭都當劇本在研究！」終於慢慢改善，現在回頭看這段歷程，成功用「忍功」吞下各種負面能量：「我心臟變得很大顆！」她笑言雖然自己看起來呆呆的，卻用時間向家人證明能力：「我很喜歡這份工作，會繼續加油，不會讓你們失望！」

(中國時報)