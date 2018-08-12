劉奕兒摔傷自責不孝

劉奕兒談起家人不時哽咽，但一直對自己喊話要堅強不掉淚。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪

劉奕兒在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》飾演有「弟控」的二姊，她在現實中也有一個弟弟，雖然會捉弄對方，但2人頗有默契，從小就懂得送禮物討爸媽開心，只是方式很「特別」。

她笑說過去常和弟弟熬夜打電動，有次特地和弟弟早點上床入睡，想當做父親節禮物，沒想到爸爸完全沒察覺，靠她提醒才發現，日前則是貼心送保護膝關節的乳霜，「爸爸在宣傳期經常會到現場來看我，看他跑來跑去很辛苦！」也當爸爸的「一日伴遊」，「因為是上輩子的情人啊！」

劉奕兒認為「孝順」就是要多讓父母放心，尤其她從小就調皮，大學時玩蛇板，在一家人面前慘摔送急診，現在又常因工作受傷，「因為我大手大腳常讓他們擔心，拍戲回來就多了傷口。」爸媽都擔心不已，曾從事醫療工作的父親還得親自為她敷人工皮、換藥，都讓她自責太不孝，現在經常提醒自己：「外在不要有傷口，把自己保護好，捨不得看到他們難過表情，也是對工作負責。」

回想拍攝《報告老師！怪怪怪怪物！》時，因在溼滑的公車上爬行，腳趾被生鏽鐵釘刮掉一塊肉，劉奕兒說：「我一拐一拐走回家，爸爸看到時候愣住。」她表示當天爸爸還偷偷在旁探班，沒想到卻見到她受傷模樣。

之後她再因拍戲騎腳踏車傷到腳後跟，同樣被送急診，她一回家就穿襪子隱藏傷口，不想讓爸媽發現，她笑說：「過了2、3天還是被發現。」儘管拍戲留下不少傷，她每次都會為父親留幾張宣傳海報，知道那是父親從她出道以來最珍貴的收藏。

(中國時報)

化身女戰士 替外婆扛5公斤番茄 作夥長瀨智也 高橋一生揪黑心財…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。