2018年08月12日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

劉奕兒在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》飾演有「弟控」的二姊，她在現實中也有一個弟弟，雖然會捉弄對方，但2人頗有默契，從小就懂得送禮物討爸媽開心，只是方式很「特別」。

她笑說過去常和弟弟熬夜打電動，有次特地和弟弟早點上床入睡，想當做父親節禮物，沒想到爸爸完全沒察覺，靠她提醒才發現，日前則是貼心送保護膝關節的乳霜，「爸爸在宣傳期經常會到現場來看我，看他跑來跑去很辛苦！」也當爸爸的「一日伴遊」，「因為是上輩子的情人啊！」

劉奕兒認為「孝順」就是要多讓父母放心，尤其她從小就調皮，大學時玩蛇板，在一家人面前慘摔送急診，現在又常因工作受傷，「因為我大手大腳常讓他們擔心，拍戲回來就多了傷口。」爸媽都擔心不已，曾從事醫療工作的父親還得親自為她敷人工皮、換藥，都讓她自責太不孝，現在經常提醒自己：「外在不要有傷口，把自己保護好，捨不得看到他們難過表情，也是對工作負責。」

回想拍攝《報告老師！怪怪怪怪物！》時，因在溼滑的公車上爬行，腳趾被生鏽鐵釘刮掉一塊肉，劉奕兒說：「我一拐一拐走回家，爸爸看到時候愣住。」她表示當天爸爸還偷偷在旁探班，沒想到卻見到她受傷模樣。

之後她再因拍戲騎腳踏車傷到腳後跟，同樣被送急診，她一回家就穿襪子隱藏傷口，不想讓爸媽發現，她笑說：「過了2、3天還是被發現。」儘管拍戲留下不少傷，她每次都會為父親留幾張宣傳海報，知道那是父親從她出道以來最珍貴的收藏。

(中國時報)