作夥長瀨智也 高橋一生揪黑心財團

2018年08月12日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

高橋一生（左）已第三次演出改編池井戶潤作品的戲劇，面對角色得心應手。（天馬行空提供）

電影《飛上天空的輪胎》改編自池井戶潤同名小說，池井戶同時也是知名日劇《半澤直樹》的作者。《飛上》由傑尼斯人氣團體「TOKIO」長瀨智也主演，除了邀藤岡靛與高橋一生兩位人氣演員飾演要角，更集結深田恭子、岸部一德、寺脇康文、小池榮子、阿部顯嵐、中村蒼等實力演員助陣，卡司豪華。

池井戶潤作品擅長為市井小民發出不平之聲，因而獲廣大共鳴，過去曾數度改編為電視劇，改編成電影則是第1次。高橋一生在《飛上》中飾演的井崎是個銀行員，為長瀨智也公司貨車輪胎脫落事故而調查該公司的超額貸款申請，卻也讓財大氣粗的企業怪獸惡狀現型，高橋決定堅守正義，與長瀨共同以小搏大、揭露真相。高橋第3度演出池井戶潤作品，他說：「井崎這角色深信正義、堅持信念，我在他身上看到了池井戶潤的縮影。」

池井戶潤小說改編的《半澤直樹》曾創下42.2％歷史性收視率紀錄，留名青史，也讓池井戶潤爆紅，其後的《陸王》、《羅斯福遊戲》、《下町火箭》等劇皆創高收視率。《飛上天空的輪胎》同名小說曾入圍日本文學界最高榮譽「直木獎」、熱銷180萬冊，電影也不遑多讓，上映3天突破3億日圓（約1億台幣）票房，累積票房更達15億日圓（約5萬台幣），觀影人次已超過120萬，足見王牌小說家魅力。

南方之星唱主題曲

《飛》片請來適逢出道40周年的日本國民天團「南方之星」演唱熱血沸騰的主題曲，與角色遭遇百分百契合，池井戶潤也感動表示：「『南方之星』是我學生時代的偶像，這次藉他們40周年紀念，邀請桑田佳祐先生量身打造主題曲，實在非常光榮！」電影將於17日在台上映，超值電影預售票已於博客來售票網開賣，贈品與優惠券詳見天馬行空臉書粉絲團。

(中國時報)