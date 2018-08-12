MIT啤酒 沁涼脾胃開

2018年08月12日 04:10 中國時報 黃唯淯 圖片提供台灣啤酒、金色三麥、柏克金 報導圖片提供台灣啤酒、金色三麥、柏克金

「金色三麥餐廳」酒窖店，金色三麥是以餐廳起家，而啤酒事業也因飲食而起。

金色三麥蕎麥口味啤酒。

金色三麥執行長葉冠廷（左）、三重廠廠長Chirs。

柏克金黃金拉格啤酒玻璃瓶裝，建議售價58元。

柏克金德式小麥啤酒玻璃瓶裝，建議售價58元。

金車集團與多位德國釀酒師攜手共組陣容堅強的釀酒師團隊。

金車柏克金啤酒廠約2000坪，有28座發酵槽，年產量達1萬噸。

柏克金啤酒廠全景。

金車集團總經理李玉鼎（左）、金車集團董事長李添財。

台灣爽啤。

台灣啤酒行銷處鄭啟源處長。

添加啤酒花。

冷泡啤酒花槽。

啤酒發酵作業。

冰涼的泡沫，似乎是夏日消暑的唯一解，啤酒在酒精市場的分額龐大，也是全球酒類消費市場第1名，去年台灣酒類本土與進口量近8億公升，啤酒就占了7成。當台灣製造碰上需求第一的名號，會有什麼新的火花？

■同樣是原生台灣，金色三麥早先從餐廳起家，然後才開始成立啤酒品牌「SUNMAI」，也是首波開放民營酒廠中做出口碑的啤酒品牌之一，其知名的蜂蜜啤酒是以龍眼蜜取代西方傳統的柑橘花蜜的作法，迅速為金色三麥打響口碑。

加入屏東港口茶

蜂蜜啤酒的成功，讓金色三麥下足功夫在風味啤酒上，最近大獲好評的港口男兒和蕎麥啤酒就摘下不少獎牌。這兩款啤酒是典型的愛爾與拉格啤酒，愛爾啤酒因採用頂層發酵，果香味較濃烈，因此品牌加入屏東港口茶，讓果香味與茶香味混合，成為另一種深具東方禪意的型態啤酒；拉格型態啤酒以清爽順口為最大特色，也是台灣市售啤酒中的主力類型，因採用底層發酵，所以酒質純淨，口感也偏向清澈透明，品牌將烘焙過的蕎麥入酒釀造，以取蕎麥茶中獨特的蕎麥香，也是這隻啤酒的在地特色之一。

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口味注台灣在地元素

■當時創建SUNMAI（金色三麥）時，就是希望能成為代表亞洲文化的釀酒品牌，金色三麥初期雖從餐廳與自釀啤酒起家，但在2016年我們決定將啤酒做為一個獨立品牌，正式發表「SUNMAI」精釀啤酒品牌。台灣精釀品牌占全台啤酒市場約莫1％，這個數字至今仍在成長，但精釀啤酒廠從行銷資源、經濟規模到產量都很難做大，因此如何推廣精釀啤酒，並讓消費者知道精釀啤酒與商業啤酒的差別，是我們一直在努力推廣的部分。

精釀啤酒可以溝通的重點很多，我們的重點擺在天然原料與獨特元素；今年夏天推出的港口男兒與蕎麥啤酒，不只在口味上呈現出台灣精神與東方禪意，港口男兒在釀造時以頂層發酵加上冷泡酒花的技術，讓口感呈現美式酒花的奔放熱情；而蕎麥啤酒的底層發酵則是拉格的基礎，也帶出清爽的口感與蕎麥多層次的香氣。另外在酒標設計上也與在地設計師合作，如洋蔥設計與方序中先生操刀，注入更多台灣原生精神。

而在在地元素這方面，當時在研發茶啤酒時，我們的科學團隊嘗試了很多種不同風味的茶葉，這款「港口茶」有一股獨特的海鹹味，能中和啤酒花的苦味，讓口感不會這麼的「乾」（Dry），放在啤酒中意外地合拍。另外我們當時購買原物料時並沒有特別通知當地廠商，因為這隻啤酒的大獲好評，港口村村長還特地來信感謝我們推廣他們的茶葉，這也是一件有趣的事。

柏克金 台灣品牌德式工藝

■柏克金（Buckskin）是隸屬於金車集團的全新啤酒品牌，也是金車事業體自噶瑪蘭（Kavalan）後，再度跨足酒精事業體的全新領域。雖說是百分之百的正統台灣品牌，但柏克金啤酒完全師法有優久釀酒歷史的德式啤酒，相較於其它地區的差異在於其原料的天然性。中世紀時期的日耳曼地區以北部城邦的釀酒技術聞名，現今所謂的正統德式啤酒工藝，是由當時位處南部的巴伐利亞王國發起，主要是為了對抗早期釀酒技術中使用香料釀酒的習慣，1516年頒布的巴伐利亞純酒令，更嚴格限制釀酒廠僅能使用水、大麥麥芽和啤酒花釀酒（酵母則是之後才被允許加入），這項政令在德國統一後，也成德式啤酒代名詞。

目前柏克金於市售通路上僅販售黃金拉格（Munich Helles）與德式小麥啤酒（Hefeweizen），在德式釀酒工藝中，拉格代表的是一種正統，原因在於釀酒時的溫度變化。拉格的釀酒溫度僅限於酵母能存活的4～9度，加上德國夏季炎熱，巴伐利亞釀酒令也禁止酒廠於夏日釀酒，於是冬日在洞穴中釀製的拉格啤酒逐漸成為德式啤酒的主流，也讓德式啤酒走出與英式啤酒法中的愛爾（Ale）或司陶特（Stout）不同的風格。

將建二廠行銷全球

柏克金不僅從設備、原料到技術都師法正統德國工藝外，還聘請到有近600年德國啤酒世家背景的Mr. Georg Rittmayer擔任首席啤酒顧問，使用台灣的水與良好的釀酒設備，光是發酵槽就有28座，年產量達1萬噸以上，並計畫近年新建二廠，屆時產量可望翻上10倍，以另一種台灣之名，將啤酒行銷全球。

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台灣水源促酒體風味

■釀造啤酒一直是金車的夢想，台灣2002年加入WTO開放酒廠民營化後，我們評估當時整體市場後，於2005年先決定投入威士忌產業，在這十幾年間，金車累積更多酒類的相關釀造經驗，現今終於正式跨足啤酒產業。能讓酒體風味有更佳表現的非「水」莫屬，我們採用台灣礦物質豐富的地下水源，也增設一套全新的水處理系統，除了生產無菌、優質的釀造水外，也能完整保留促進酒體與風味表現的鈣、鎂等金屬離子與礦物鹽類，待第二期擴廠完成，我們也會從台灣出發，把台灣的優質啤酒銷售到海外。

目前我們的啤酒販售處主要為一般市售通路與柏克金餐廳（Buckskin Beerhouse），市售通路僅售黃金拉格和德式小麥，但Buckskin Beerhouse的品項達12種，我們計畫在能跟顧客面對面溝通的狀況下，了解台灣消費者的喜好來增減市售通路的品項。目前市售通路的黃金拉格與德式小麥是我們認為最正統的德式風格，拉格啤酒已風行世界多年，很多人會認為這就是啤酒的味道。

小麥啤酒則是德國啤酒的另一大經典，保留酵母於瓶中不過濾，看起來有點混濁，有獨特的香蕉、香料氣息。這兩款啤酒都屬於易入口型，苦味較低，一般消費大眾接受度高，喝過真正的好東西後，未來我們推出其他款啤酒，大家也會願意嘗試。

台灣爽啤 冷泡型啤酒清爽回甘

■台灣啤酒可說是全台灣知名度最高、銷量也最好的一個商業酒廠，雖然台灣金牌啤酒、台灣啤酒與18天台灣生啤酒幾乎占去大部分市場分額，但台啤沒因此而自滿，於今年8月推出全新系列商品爽啤（Song Beer）。

爽啤是低酒精度的冷泡型啤酒，最大特色在於它的雙冷泡啤酒花；冷泡與熱煮最大的差異，在於冷泡要花更多時間才能釋放出被泡物的酯類與香氣，熱泡的重點則在口感甜度，台啤團隊的釀酒工藝技術結合冷泡啤酒花技術，在適合冷泡啤酒花品種中，精選一款富含柑橘果香的啤酒花，歷經低溫冷泡多次測試，精準拿捏冷泡啤酒花用量、溫度及時間等3項重要因子，成功提升啤酒中啤酒花香層次而不增加苦味，研發出清爽回甘好入喉的爽啤新風味。

董事長「爽啦」成酒名

今年3月台灣啤酒推出的茶啤酒春綠啤酒意外獲得好評，但因小批次生產，不到一個半月就全數完售，這也加深台啤對茶啤酒的信心。

某日台灣菸酒董事長吳容輝在喝嘉義阿里山冷泡茶時，靈光一閃想到「啤酒是不是也能像茶葉一樣做冷泡？」因有之前茶啤酒成功的經驗，加上數十年來製造啤酒的優異技術，這款低酒精度（酒精濃度僅3.5％）、雙啤酒花的特色產品於焉誕生，而爽啤名字的由來則是在吳董事長喝下第一口啤酒後的讚嘆詞「爽啦！」

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爽啤搶攻年輕世代

■台灣啤酒是台灣最大的在地啤酒品牌，雖已占有大部份市場分額，但仍舊保有創新的動力，8月計畫推出的全新商品爽啤SONG BEER，目標為18～25歲追求清爽風味的年輕族群飲用。當時為了研發這款啤酒，吳董事長曾多次與各部會和研發團隊討論細節，冷泡、輕爽、符合年輕世代均是他要求的新一代啤酒風貌，也因吳董事長的堅持，爽啤是我們第一次採用冷泡雙啤酒花的釀造方式，也是目前清爽型啤酒市場中的異軍。

有人會問我們，爽啤究竟算是商業啤酒還是精釀啤酒？我認為以台灣啤酒的品牌自然是定位在商業啤酒，雖不同於精釀啤酒的產量少，口味豐富等，但台灣啤酒仍有不少風味型啤酒，我們試著在商業化的客群中，滿足少部分想追求獨特口味的消費者。而爽啤雖歸類於原味型啤酒，但低酒精度和雙啤酒花的特色，或許也會切中一部分追求獨特啤酒口感消費者的脾胃。

《中國時報》提醒您：飲酒過量，有礙健康

(中國時報)