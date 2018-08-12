台北河岸音樂季 15組歌手接力嗨唱

這次活動也與台北城市散步合作，規畫了兩條大稻埕導覽旅遊路線，並與在地商圈合作推出「走闖永樂町的散步地圖」，可集章兌換限定好禮喔。圖片提供北市觀傳局

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中國時報
報導謝曼婷

今夏最自由奔放的「2018台北河岸音樂季」即將於本周五至周日一連3天在延平河濱公園（淡水河3-5號水門間）熱鬧登場。不同以往，今年舉辦的音樂活動，以「經典」、「獨創」、「電搖」為主題，邀請劉明湘、李明德、魏如萱、吳汶芳、鼓鼓、法蘭黛樂團等歌手超過15組的流行歌手接力演唱，讓民眾享受多元風格的音樂表演，而周六將有水幕煙火秀，讓大家留下難忘的夏日回憶！

8月18日及19日的活動下午2時起周邊還有「啤酒美食區」邀請台灣多家啤酒廠商進駐，搭配一旁的胖卡美食市集，讓遊客在玩樂之餘更能於大飽口福。「愛戀文創區」除了有愛情漂流瓶裝置，也將販售在地藝術文創商品及手作DIY體驗，霞海城隍廟的現場體驗小活動也讓遊客能祈求美好戀情。8月19日除了下午3點有熊讚生日派對，晚上整點也有精彩的水幕秀，讓遊客每天都有不同驚喜。

結合在地商圈

為了讓前來台北遊玩的民眾感受大稻埕歷史之美，這次活動也與台北城市散步合作，規畫了兩條大稻埕導覽旅遊路線，並與在地商圈合作推出「走闖永樂町的散步地圖」，可集章兌換限定好禮喔。即日起可在台北轉運站、捷運站（中山、西門、雙連、北門、大橋頭）、旅遊服務中心、活動現場服務台免費索取地圖，並於8月18日及19日3號服務台兌換。

更多活動及交通管制資訊，請上台北旅遊網或官網查詢：http://2018.riversounds.travel.taipei。

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(中國時報)

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