福容熱銷住宿套券 2.3折入住賞美景

福容熱銷住宿套券 2.3折入住賞美景　圖片提供福容飯店

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中國時報
報導鄧盛宇

「2018美食展」將於8/10～8/13台北世貿一館盛大登場，福容今年首度推出「烤鴨三吃饗宴券」，只要999元（5.3折），展場限定限量2000張，千元有找的星級烤鴨三吃，哪裡找？熱銷的「星級美味連鎖餐券」，567元就能享用星級自助餐，CP值超高！吃得好，也要住得好！「聯合住宿套券」買十送一，平均只要2454元（2.3折），加碼再贈總價值2000元福容抵用券，每人只要1227元就能入住墾丁福容及花蓮福容，想搶夏季最後一波優惠的民眾，可到美食展福容攤位一次購足！美食展現場更邀請福容大飯店廚藝總監阿基師，親臨現場邀請民眾共享美食！

吃好當然也要住好！延續前幾次旅展的銷售熱潮，福容大飯店再推出聯合住宿套券，單張面額2699，買10張再送1張，平均1張只要2454元，另外再贈總價值2000元福容抵用券！想去東台灣或墾丁放空度假，每人也只要1227元就能入住花蓮福容及墾丁福容！擁有全台最美夕陽之一的淡水漁人碼頭店，使用聯合住宿套券，直接替您打了2.3折，並加碼升等海景房！入住全新改裝而成的福隆Villa，使用住宿券也享3.1折，每晚只要3681元起！，限時超低優惠要搶要快！詳情請洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/；福容大飯店連鎖旅館事業：0800-455-588。

(中國時報)

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