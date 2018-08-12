預購花蓮文旦 享早鳥優惠

預購花蓮文旦 享早鳥優惠　圖片提供花蓮縣政府

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中國時報
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中秋佳節將至，文旦需求大增，花蓮文旦今年產量大豐收，優質老欉文旦肉質細密，湯汁甜多，讓柚農笑呵呵。花蓮縣政府向全台行銷產地直送農特產禮盒，讓民眾品嘗花蓮在地文旦好滋味，即日起開放預購，8月20日前還可享早鳥優惠。

農業處長羅文龍說，花蓮為全台最大文旦產地，文旦柚栽種面積1066公頃，全年總產量達2萬1361公噸，年產量皆約占全國4分之1，主要產區為瑞穗鄉及玉里鎮等地，花蓮文旦今年幾乎未受颱風影響，加上日照佳雨水足，文旦果實粒粒飽滿。

羅文龍表示，花蓮文旦柚多種植於土壤具黏性的坡地上，以利吸收雨季時順勢流下的水分，在水分足充且適宜的生長土質下，歷來花蓮縣生產的文旦柚品質皆十分穩定，肉質細密且湯汁甜多，甜度約在10至10.5度之間，最甜更達到12度。

他指出，花蓮老欉文旦柚質優味美，為全國鄉親送禮或自用的極佳選擇，而且文旦柚「熱量低，營養價值高」富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等營養素，每100公克文旦柚的維生素C，就相當於國人每日膳食營養素參考攝取量3分之1。

羅文龍建議，文旦外觀要選正三角形、底部寬大，柚皮的顆粒細緻呈現淡綠色，拿起來稍微沉重有水分的感覺，今年文旦採收期約在農曆白露前1周左右，採收後經儲放辭水，會漸漸由硬變軟，口感更加美味，民眾等到中秋節享用最好吃！

花蓮縣農會即日起預購享有早鳥優惠，瑞穗鄉農會出產的鶴岡文旦，5斤裝特等文旦特價360元、10斤裝特價630元，4箱以上還享免運費；玉溪地區農會也推出10斤裝優質東豐文旦柚與2公斤玉溪米3包特價999元含運費優惠，訂購上述商品將於今（107）年9月10日後將陸續出貨。（花蓮縣政府廣告）

(中國時報)

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