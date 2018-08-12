林口洛琳莊園歐式料理美酒迎客

林口洛琳莊園歐式料理美酒迎客　圖片提供洛琳莊園

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中國時報
報導鄧盛宇

「洛琳莊園歐式料理餐廳」位於林口文化一路二段一棟全石材打造的大樓一樓，餐廳是以業主過去於美國加州定居的Rolling hills命名做為起源，那是一處私人城市，或者可說是超大型的豪華社區，區域內住戶富豪名人雲集，社區有傳統的馬術文化環境及一座同名的高爾夫球俱樂部，加上美國加州鄰近的海域，漁產豐富，新鮮肥美，當然還有葡萄酒迷都知道的加州葡萄酒，更是舉世聞名，單這些畫面，光想像都覺得生活愜意。

創辦人王重明說，就是那種不拘泥的悠閒氛圍，讓人心曠神怡，美食、美酒、美景，美不勝收，所以餐廳的發想起源才會鎖定該處，餐廳內以高等級的牛肉與新鮮海鮮作為主菜，用法式的精緻擺盤手法來呈現，且設置了高級的藏酒室，精心挑選了適合搭餐的各式紅白酒與香檳等，供饕客及喜歡品酒的客人細細品嘗。

洛琳莊園歐式料理餐廳將於8月中旬起，開始接受預約，希望能以套餐的方式呈現出精彩又極具特色的美食給廣大的消費者，目前正與資歷豐富的廚師團隊反覆的思考來制定菜色，希望消費者能透過預約品嘗每道獨具匠心的佳餚，感受業者用心營造的氛圍及提供的餐點。

總經理游基忠表示，餐廳初期大膽的採用預約制，是為了提升整體的服務品質，同時也能顧及高端客戶的客製菜單，希望消費者能在一個優雅的用餐環境，感受餐廳想傳達的理念與價值，如同置身莊園或招待所般，高質感又不受拘束，洛琳莊園想打造一處賓主盡歡的場所，能讓三五好友一同在此，搖晃手中的紅酒杯，感受這份餐酒美味。洛琳莊園歐式料理餐廳，預約專線：02-8601-3799。

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(中國時報)

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