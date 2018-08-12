RM 033芯設計表現藝術美

2018年08月12日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

在設計與製錶工藝上都深受賽車運動影響的RICHARD MILLE，致力追求創新意念與精密技術，跳脫框架的革新概念與對完美的堅持，讓品牌一再突破限制，打造兼具創新、功能與工藝之美的腕上藝術傑作。

RM 033超薄自動上鍊腕表的一大特色，在於其RMXP1機芯的設計，讓自動上鍊微型自動盤位置偏移了機芯的中心點，並以鉑金打造雙向上鍊偏心自動盤，因而在機芯厚度上減少寶貴的若干毫米，同時實現偏心自動盤的完美重量分配，達到最佳運作效能，成就了這枚厚度僅有2.60mm、不可思議的極致纖薄機芯。

防水達30米

擁有29枚寶石軸承、擺頻為3赫茲的RMXP1機芯，配備可變慣性的自動彈跳平衡擺輪，取消了調節刻度，借助位於平衡擺輪上的4個小擺錘，實現更加精確且可重複的調節。此種平衡擺輪實為RICHARD MILLE重大技術創新，可有效增進腕表在震動、機芯組裝、拆卸時的可靠性，從而確保長時間更為精確的走時。

鈦合金圓形表殼直徑45.70mm，厚度僅有6.30mm。完美曲線型表殼底蓋，是RICHARD MILLE著名腕表標誌。三件體表殼將表耳完全整合入表殼系統，以16顆5級鈦合金花鍵螺絲，及抗磨損316L不銹鋼墊圈組裝而成，並經雙層O形密封圈完美封固，保障30米防水性能。

以創新設計與高超製表技術聞名的RICHARD MILLE，經過多年研發，後推出的RM 016超薄方形自動腕表（49.8mm×38mm×8.25mm），長方形表殼不僅打破現有系列一貫的酒桶型外形，亦為整個系列中最纖薄的型號。

RM 016搭載RMAS7鏤空自動機芯，採用RICHARD MILLE獨家設計的「可變幾何結構自動盤」，表殼厚度只有8.25mm，面盤上的時標數字特別加大，與表殼尺寸達到完美平衡，同時便於讀時。全新的RM 016，提供鈦金屬、18K玫瑰金、18K白金及鑲鑽款式等選擇。

(中國時報)