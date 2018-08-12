2018年08月12日 04:10 中國時報 報導王怡文 攝影吳燈載

3位評審與新秀獎畫作合影，左起為顏貽成教授、陳正雄大師、陳建太老師與中國時報創意行銷中心營運長何志平。

第二屆關渡宮「2018大專西畫新秀獎」得獎名單出爐，歷經評審們熱烈討論以及艱難抉擇下，從全台各地大專生的優秀作品中選出得獎作品。其中，最重要的新秀獎由台灣藝術大學美術系林雅雯《傳統與現代的一步之遙》獲得，作品運用鮮豔的色彩以及獨特的構圖獲得評審們的青睞。

評審之一的陳正雄表示，本次的新秀獎完全能表現出寫實的功力，並運用了繽紛的色彩讓作品顏色跳躍且吸睛，向右偏的構圖讓作品擁有了呼吸的空間，可說是十分的精采。

關渡宮大專西畫獎今年首獎調高至15萬元，是學生繪畫少見的高獎金大賽，今年參賽作品高達近300幅，主題以「關渡宮」相關人事物為主軸。評審們一致認同本屆參賽作品寫實功力不在話下，每一幅作品的觀點以及創造力皆具有不同面貌，作品的「質」、「量」都有相當程度的提升，讓評審們為這次的評選討論許久。評審之一的陳建太強調，本次篩選出來的每一件作品都擁有獨具的特色，作品中不僅抓到深刻主題，也用一種隨性與隨和的態度來捕捉自然的氣氛，看得出來每一位參賽學生的用心，而評審委員也用最公允的方式和態度選出獲獎作品。

參賽畫作精湛 評審驚豔

本次賽事主辦關渡宮董事長陳玉坤表示，自己就是在關渡宮這種廟宇文化中長大，更是他永誌不忘的根本。所以他希望藉由繪畫比賽，能讓台灣莘莘學子深刻體會及扎根自己的本土文化，並鼓勵青年能在藝術創作中，了解在北台灣媽祖廟中最具藝術風格與人文色彩，以及逾300年歷史的「關渡宮」。

新秀獎獲獎者林雅雯《傳統與現代的一步之遙》的設計理念中寫到「傳統文化的多變色彩，與現代建築的灰色統一；只是一條河的距離，便隔出了兩者的差異」，完全可體現出參賽者在繪畫取景過程中，對傳統文化別於以往的體悟。

進入複賽的34幅畫中選出14幅畫技精湛、擁有獨創性的作品，3位評審對於這次的參賽作品都給予高度肯定，也各自給現今愛繪畫的青年勉勵。

國立台灣藝術大學美術學系顏貽成教授在評選過程中指出：「這次畫作比以往都更精采、更有創造力，尤其是將油畫的基底和厚重表現得淋漓盡致，沒有因為主題的侷限而降低創造力。」顏貽成勉勵愛繪畫的青年，現今社會藝術創造最主要講求的是文創，油畫的本身就是文創的基礎，所以多繪畫不僅培養功力，更能讓創作性達到不同的層面。

給予繪畫學生發展舞台

評審之一的陳建太也在進入評選會場後驚嘆地表示，這次參賽作品的多樣性令人耳目一新，以學生作品來說，已經達到相當程度及水平。他也勉勵學子在繪畫時不要遺忘主題性，才能讓畫作有令人深刻的感觸。

陳正雄也對於這次參賽作品讚不絕口，藉此也勉勵各位愛繪畫的青年，「現代藝術是一種觀念，繪畫的技巧要配合觀念，而觀念的養成就是要多看書，多吸收不同的文化才能培養獨特的創造力，最重要的是融合異質文化讓作品更精采。」

經過此次的選拔，3位評審一致認同並讚賞主辦單位關渡宮與協辦的《中國時報》舉辦此繪畫比賽給予熱愛繪畫的青年學生們一個發展的舞台，讓台灣學子互相切磋，而不再只是在侷限的創作空間及現有的觀念中作畫。此活動還運用高額的獎金讓青年能有自我提升的援助，並在平台上發光發熱。

(中國時報)