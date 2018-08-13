走出困境 台灣更好！無色覺醒 十大主張

「無色覺醒十大主張」呼籲認同兩岸一家親，圖為「綠色共享 騎樂融融」活動在福建廈門海滄區嵩嶼碼頭藍色海灣廣場舉行，來自兩岸的150位女大學生相見歡。 （新華社）

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中國時報
／台北報導
無色覺醒十大主張

為推動台灣實踐「無色覺醒」理念，旺旺中時媒體集團以理性、務實為基礎，針對藍綠惡鬥、經濟困境、司法沉痾、兩岸僵局，提出「無色覺醒十大主張」，做為「真道理性、真愛台灣」的行動綱領，盼政府依此跳脫意識形態，帶領人民走出困境，讓台灣人過更好的日子。

化解僵局 新一波民主改革

台灣政黨黨員人數僅占選民總數6％，其餘94％均為無黨籍。但長期以來，台灣卻始終遭藍綠政黨綁架，凡事只問顏色、不問是非，結果台灣的經濟、兩岸與國際上都落入僵局。今年5月，旺旺中時媒體集團率先拋出「無色覺醒」主張，嘗試激發新一波的民主改革。

如今，本報從當前台灣所面臨的困境，包括政黨惡鬥、兩岸認同與台海發展、拚經濟到司法改革等，具體提出十大主張，作為實踐「無色覺醒」的行動綱領。

真道理性 認同兩岸一家親

國際與兩岸政治學者賴岳謙表示，十大主張是旺中集團對當前台灣困境所提出的解決辦法，盼能喚醒持續惡化的政黨惡鬥，讓政府能依此跳脫意識形態，在兩岸間尋找雙邊民眾都能接受的政治安排，讓台灣人過好日子。

賴岳謙以台海僵局為例表示，蔡政府透過反中、仇中、混淆身分認同的方式，強勢推動去中化；就像課綱調整，為讓年輕人否定自己是中華民族，竟延續當年日本殖民台灣時的皇民化政策，要台灣人別承認自己是中國人，此舉注定激化兩岸民眾矛盾，若不加以遏止，將嚴重衝擊兩岸關係。

因此，十大主張的第一點：「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」，就是要台灣跳脫意識形態鬥爭，讓兩岸民眾擁有更多契機了解彼此、融合為一體，進而在尊重兩岸民眾感受的基礎上，做到十大主張的第四點：「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式。」

真愛台灣 讓人民過好日子

世新大學副校長游梓翔表示，台灣藍綠對立已久，色彩愈調愈濃的結果反而失了光彩，變得陰暗。現在亟需用愛和理性回歸純淨，在台灣內部和兩岸間找到最大公約數，這正是無色覺醒最大意義。

游梓翔說，我們必須體認，無黨才是最大民意，無色才是最亮色彩；政黨和政客只是少數，中道力量必須發出聲音。無色覺醒的十點主張，對糾纏台灣的十個死結提出解方，而這都是能得到台灣社會或兩岸間最多數支持的理性意見。

游梓翔強調，政客或少數人或許想往極端推動，但難能可貴的最大公約數，就在十大主張之中。對陷入藍綠無盡對立和兩岸敵意升高的台灣，十大主張來得正是時候。

(中國時報)

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