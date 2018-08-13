查獲黑心蛋商！45萬公升長蟲蛋液流入市面

2018年08月13日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

惡劣蛋商！桃園元山蛋品有限公司為降低成本，3年來從彰化、苗栗等10多家牧場收購變質、腐敗的雞蛋加工成液蛋販售，桃園市衛生局11日稽查，在廠內查獲大量長蟲、發霉的臭蛋和2萬5200公斤逾期液蛋，初估已有近45萬公升的臭蛋液流入市面，95家桃竹苗縣市下游業者受害；桃檢12日依刑法、食品安全衛生管理法，諭令負責人蕭姓父子50萬元、10萬元交保。

95家桃竹苗業者受害

桃園地檢署調查，65歲的元山公司蕭姓負責人和41歲兒子，為降低蛋液的原料成本，2016年起把從賣場回收來的逾期雞蛋、養雞場取得的次蛋、破蛋，以及已經變質、發霉、長蟲的雞蛋，混入一般蛋液後，販售給桃竹苗地區不知情的烘培坊、餐廳等共95家業者，製成蛋糕、西點，不知已有多少問題產品被吃下肚。

元山公司專賣問題蛋

桃園市衛生局指出，元山從彰化、苗栗等10多家牧場、養雞場收購變質、腐敗的蛋品，利用假日加工成蛋液販賣，以元山每周出貨3300瓶1公升裝蛋液計算，已有近45萬公升的劣質蛋液流入市面。

桃園地檢署11日會同桃園市調查處、彰化縣調查站、衛生福利部食品藥物管理署、桃園市政府及彰化縣政府衛生局人員，同步搜索元山工廠及冷藏倉庫、蕭姓父子住處等10處，查扣相關帳冊、交易明細、記事本、行動電話等物，並漏夜偵訊蕭姓父子及證人共17人。

檢調衛另在元山位於桃園平鎮、龍潭廠房，分別查獲、封存1620.5公斤用腐敗蛋製成的液蛋產品，和2萬5200公斤的貯存逾期液蛋，另有68籃共816公斤的次級蛋品、333.5公斤蛋黃液、391公斤蛋白液以及8大桶共80公斤的待分裝蛋白、蛋黃液也封存。

負責人蕭姓父子交保

檢方表示，蕭姓父子向檢方坦承收購劣質蛋加工販賣，強調這是業界「慣例」，利用假日處理劣質蛋也是因為知道公務員周末不上班，以規避查緝，父子訊後被依犯刑法之3人以上共犯詐欺取財、食品安全衛生管理法之販賣變質或腐敗、逾有效日期食品等罪嫌重大，諭令50萬元、10萬元交保。衛生局也勒令業者暫停作業，並針對已流入市面的疑慮液蛋產品進行回收，對於元山製造及貯存逾期蛋品，將分別依據違反食品安全衛生管理法開罰。

(中國時報)