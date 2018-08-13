學生代表蕭竹均與綠同陣線！新聞透視－課綱審議委員 正當性遭疑

2018年08月13日 04:10 中國時報 陳敏郎

在民進黨掌握接近過半委員，加上學生代表蕭竹均等，課綱「去中國化」幾乎已成定局。（本報資料照片）

高中歷史科課綱，最快今天將表決「中國史」是否納入「東亞史」。

高中歷史科課綱「中國史」該不該納入「東亞史」，引發爭論。從課審委員結構來看，執政的民進黨可掌握接近過半委員，加上蕭竹均等學生委員過去是反國民黨課綱運動成員，在社會課綱中增列轉型正義，讓此次的審議更充滿政治味。

12年國教課綱審議已進行約1年，過去以來，對於各種議題，委員間或許有不同意見，但開會過程尚稱平和，如果真的無法達成共識，就以投票表決，只要提案或主張得到出席委員半數支持，就獲得通過。

葉俊榮林騰蛟 全是委員

依照《高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法》：「審議大會置委員41人至49人，其中具政府機關代表身分的委員有10人至12人。」也就是，官方代表包括了教育部長葉俊榮及次長林騰蛟等人數就占了1/4，這是執政黨可以完全掌握的票數。

課審大會並由立法院依政黨比例選任11至15位委員，負責遴選課審會審議大會的民間代表，此次選出民進黨9位、國民黨4位、時代力量1位、親民黨1位。其他課審委員則是教師、家長、校長、學生及非政府組織代表，其中4位學生委員，東華大學蕭竹均及政大廖浩翔是之前反國民黨課綱運動核心成員；東吳劉千萍具有新住民背景，母親是來自越南的新住民；而台師大吳律德則因具公共行政背景知識而出線。

社會課綱 竟列轉型正義

蕭竹均此次審查社會科課綱時，提案增列「轉型正義」議題，不管是原住民轉型正義，或遭國民黨壓迫之轉型正義，都需要讓下一代了解，也應該了解陳文成、鄭南榕等人在國民黨威權統治下的犧牲。蕭的主張和民進黨如出一徹，審查課綱時有可能公正嗎？

12年國教課審大會委員共48人，官方代表12人，加上民進黨推薦9人，共有21人，以過去每次開會經常不到40人出席來看，21人已足夠主導局面發展。假設全體課審委員48人均出席，教育部再使一下力，輕鬆就可過半數。

12年國教高中歷史科課綱將「中國史」納入「東亞史」，原本就是民進黨「去中國化」的主張之一，按照現行課審大會的結構，表決通過是可預料的，但執政黨要考量的是，這種「多數暴力」的作法，會像年金改革一樣讓台灣付出沉痛代價。

(中國時報)