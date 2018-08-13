師批台灣斷根 衰敗的起點

2018年08月13日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府12年國教課綱倒施逆行，先是大減高中國文文言文篇數，正在審議中的社會領綱也將中國史併入東亞史脈絡，教師們憂心新課綱上路「將是衰敗的起點」，文史教育失去意識，中華文化將在台斷根。

中華語文教育促進協會理事長段心儀去年召開多場座談會，質疑高中文言文比例降低；對於歷史科的去中國化，她也觀察到一線教師們的反應：「他們都認為是虛無化，東亞史本來就比較偏門，今天突然要做主題，論述非常危險。」

段心儀說，新課綱要把中國史置換為東亞史，首先就會面臨材料不足的問題。當然老師也可以隨便找一兩篇文章給學生，但這樣就變成老師給什麼學生只能學什麼，教學淺薄化。若是老師很認真，又變成要找太多資料，例如賦稅要找中國古代制度，再找日、韓賦稅來比較，「開什麼玩笑，連老師都還沒有這種能力，遑論學生！」

另外大陸近年來恢復中華文化不遺餘力，即便之前因文革影響，國學教師數量不足，卻積極培養。像由國際儒學聯合會、台灣中華孔孟學會主辦的「海峽兩岸讀《論語》、教《論語》師資研修班」，今年邁入第10年，迄今大陸已有逾7000名教師受訓。

中山女高退休國文教師譚家化、建中退休老師趙台生，近年接受邀前往該活動教學，對兩岸中華文化傳承此消彼長態勢有很深感觸；譚家化說，民進黨政府去中國化，2005年扁政府廢論語孟子，大砍文言文從59篇至30篇，已引發國文老師強烈反彈，蔡政府則持續作為，將古文文選從30篇再降至15篇，「令我們十分痛心！」

譚家化認為，台灣幾十年來一直很重視儒家文化，高中生過去大量學習儒家經典，培養良好品德，如今卻「像在搞文化大革命」，新課綱明年上路，她憂心文史教育自此失去意識，中華文化將在台灣斷根。

趙台生說，民進黨政府雖有媚日情結，但日本很重視中國文學，早稻田大學文學部入學考前幾年還曾考歐陽修〈相州晝錦堂記〉、〈莊子讓王篇〉等，東京大學入學考更考過白居易唐詩〈放旅雁〉、王安石的〈上仁宗皇帝言事書〉，積極學習艱澀的中國文學，反之蔡政府卻把手伸進教育，斬斷文史脈絡，太不應該。

(中國時報)