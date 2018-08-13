中國史納入東亞史 不排除表決

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中國時報
／台北報導

12年國教高中歷史課綱將「中國史」納入「東亞史」中，引發社會關注。教育部國教署長邱乾國12日表示，周一審議社會領域課綱「學習重點」時，會觸及這部分內容，屆時會讓委員充分發言，但仍會兼顧議事效率，必要時將以投票表決的方式來決定是否通過。

12年國教高中歷史課綱，由朝代編年史改為主題式，並將「中國史」放在「東亞史」的脈絡下討論，這被質疑是執政的民進黨要「去中國化」，引發爭論。

12年國教課綱審議進入最後階段，其中社會科是重頭戲，尤其高中歷史部分，更是各方角力的焦點。教育部課審大會11日至13日審議社會科課綱，分組及課審委員共有165個提案，前2天大會已解決一半，13日會繼續處理。

關於「中國史」納入「東亞史」，邱乾國表示，課審大會今天會審到這一部分，因為爭議比較大，因此會讓所有委員均可充分發言，讓彼此間充分理解及有足夠資訊判斷後，就會進入下一階段的議事程序。

邱乾國說，如果「中國史」納入「東亞史」這個議題在討論時一直無法達成共識，那就會進入表決。邱乾國說，表決時，全部課審委員48人，要有2/3出席，出席者中又有1/2支持，這個案子就獲得通過。

社會領域課綱今天可以全部審完嗎？邱乾國說，不一定，還是要尊重課審委員的審議進度；如果今天審不完，那本周六也就是18日會再審。他表示，目前12年國教課綱的審議進度都還在掌握中，希望8月底前全部審完，讓書商可以編教科書，明年8月起提供給學生使用。

(中國時報)

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