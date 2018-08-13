大人們聽我說 國小增表意權

2018年08月13日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

國小學生年紀小，他們說話常不被當一回事，教育部課審大會昨審社會領域課綱時，無異議通過在國小階段的學習內容增列「表意權」及「不受歧視的權利」，在校園裡面，要尊重小朋友發表意見的權利，且應避免對原住民、身障或是弱勢族群的歧視。

依照《兒童權利公約》精神，提出的「表意權」方案，主張國小學生也有表達意見的權利。而東華大學副教授陳張培倫則提出「不受歧視的權利」案子，他表示，歧視行為在國小中年級算是萌芽期，因此學校教學應在此時期列為重點，避免族群或性別之類的歧視行為在學生中滋生。

在社會領域課綱國小階段的學習內容增列「表意權」及「不受歧視的權利」的提案，獲得與會委員的一致認同，沒有經過表決下，就無異議通過。

全國教師工會總聯合會祕書長李雅菁表示，國小生年齡小，他們過去說話常不受重視，這次在社會領域課綱國小階段增列「表意權」，就是要學校裡面的大人，不能因為小朋友年紀小，就不重視他們的發言。

「國小生提出的想法不見得是對的，但他們有權利說出來。」李雅菁說，在國小校園裡面，許多小朋友不想或不敢表達，這時老師的角色很重要，要引導他們思考後將意見講出來。這次課綱的調整，也是告訴社會，兒童有權表達意見，大人不要隨便否定他們。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，他支持國小生有「表意權」，因為現在課堂上不應只有老師單方面知識傳授，學生也要表達意見，即使是小學生，這方面的權利也不該被剝奪；如果因此造成課堂很吵，那教師就展現「班級經營」的專業來妥善處理。

至於國小生有「不受歧視的權利」，李雅菁及謝國清均高度支持。李雅菁表示，現在國小校園裡面，原住民或是家境不好的學生，常受到歧視，這種現象有必要改變。

(中國時報)