台灣優先 生活卻更糟 口號治國 都在騙選票！新聞透視－讓人民過更好 才是真愛台灣

2018年08月13日 04:10 中國時報 季節

民進黨喜歡講愛台灣，抨擊國民黨不愛台灣，然而是不是真愛台灣，應該要看有沒有讓台灣人過更好的生活，如果口口聲聲愛台灣、台灣優先，結果所作所為卻讓民眾過得更糟，就不是真正愛台灣，只是在騙選票、耍嘴皮而已。

舉例來說，民進黨政府無視金門民眾對通水的渴望，揚言要金門取消與大陸通水的典禮，以報復東亞青運無法在台中市舉行，卻未思及再對立下去，大陸是否乾脆不供水，令金門民眾長久以來的期盼落空。民進黨把民生事務與不相干的政治事件掛勾，做為報復手段，美其名是捍衛國家尊嚴，其實是執政無能，又不顧人民需求，這是愛金門、愛台灣嗎？

報復對岸 實則懲罰國人

不僅如此，先前媒體披露，交通部研議反制將台灣冠名在「中國」之下的外國航空公司，反制措施包括班機不准停靠空橋。然而這樣到底是懲罰誰呢?受罪的是民眾，包括我們自己人和外國觀光客。民進黨會想出這種對策，反映了民進黨既無能又不愛台灣，若真愛台灣，會忍心增添國人的不便嗎？

最大在野 卻如一盤散沙

不過，面對執政黨2年來的無能，最大在野黨國民黨亦如一盤散沙，無法提出建設性主張，令民眾相信，國民黨比民進黨更有能力愛台灣。例如民進黨政府勞工政策反覆無常，觸怒勞工，但國民黨的主張又是什麼呢？國民黨常擔心講明了立場，會丟失部分選票，對重大議題模糊以對，但這樣反而讓民眾對國民黨的能力與立場存疑，因為根本不知道國民黨打算怎麼做。所以要讓民眾覺得國民黨愛台灣，國民黨有必要講清楚自己打算如何改變民進黨各種不得人心的政策。

無色覺醒 誰說非藍即綠

藍綠兩黨切莫以為人民一定非藍即綠，別無其他選擇，因為對岸的共產黨也在爭取台灣民心，提供台生求學、台青創業各種優惠補助，即使台灣沒開放的項目，大陸也願意對台先開放，民眾有腳，近年來融入大陸工作、就學的青年愈來愈多，如果大陸展望不好，青年為何願意前往？

有競爭才有進步，對照別人的長處，才知道自己的不足。希望藍綠兩黨能夠及早醒悟，努力提出更多好的政見，和對岸一起比較，誰才是真正愛台灣、誰才能真正讓台灣民眾過得更好。

(中國時報)