投資台灣 平等看待陸資外資

2018年08月13日 04:10 中國時報 王玉樹 、 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

儘管蔡英文總統近期頻頻在公開場合喊話「投資台灣正是時候」，但據經濟部公布今年上半年統計數據顯示，不僅僑外資、陸資來台投資同步降溫，國內投資也不振。因此，政府若真愛台灣，真要拚經濟，除營造友善投資環境，爭取外資來台外，面對大陸已是全球資本輸出大國，更該摒棄意識型態至上的閉關自守心態，將陸資視同外資，支持陸資來台，這是政府拚經濟無法迴避的現實！

投資為產業與經濟發展之母。面對美國總統川普高舉「製造業回流美國」及「美國優先政策」大旗下，各國在招商引資都面臨美國強力磁吸壓力，更別說以台灣小規模經濟體，市場縱深又不足，如無法善用兩岸供應鏈優勢，擴大腹地，做大市場，這場競爭中必屈居劣勢。

文化大學國發與大陸所所長龐建國指出，蔡政府排斥大陸的路線，已讓台灣經濟發展面臨困局。他甚至指出，大陸可以是超大敵人，也可以是超好朋友，把大陸當敵人，台灣出路只會更窄。

商總理事長賴正鎰也說，台灣與大陸語言相通、文化相近，在情感面，大陸比其他外資更期待來台投資，在實際面，陸資挹注也對台灣產業有很大的幫助。賴正鎰直言，政府一直擔憂陸資來台，帶有政治目的、會把台企吃掉，但台灣這麼多人赴陸投資，沒有道理「只讓台灣搬錢去，不讓大陸拿錢來」。陸資來台投資，也會增加台灣的人才需求、創造就業機會，過度將陸資擋下「對台灣百姓很不公平」。

日前工總公布《2018全國工業總會白皮書─對政府政策的建言》，就強烈建議政府，一定要理解企業的需求，不要再對大陸的惠台措施採取「對抗」的政策，而是應該要尋求「合作」的機會，這樣才能創造兩岸雙贏。

就台電資料顯示，今年至目前為止，亮起「供電吃緊」黃燈的時間超越去年同期，供電吃緊已是不爭的事實。三三會長許勝雄直言，政府應講清楚說明白，要達到2025非核家園目標，企業與人民不論在電力供應、電價、PM2.5等空汙問題上要付出什麼代價？許勝雄強調，在走向非核家園的過程中，核一、核二與核三廠應延役，成為備援選項，才能在新電廠、電力設施等興建不斷受阻間，讓企業與民眾不用擔心電力供應動輒捉襟見肘。

對比核電及核廢貯存爭議，民眾更須面對日益嚴重的空汙問題，希望在綠能不夠成熟、低價前，能夠以核養綠。特別是眼下台灣已有1座投入2838億蓋好的核四電廠，只要經1年測試就可以啟動，為此，民間人士發起「以核養綠」公投，爭取透過這項選項，還給人民一個改善國家能源方向的機會。

(中國時報)