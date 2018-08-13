歧視陸配 等於歧視台灣孩子

陸配到教育部門口前抗議，高舉著「陸配子女學業未完成，20歲逼出境」、「身分被歧視，受教不平等」等標語，要為子女爭取公平的受教權。圖為抱著小孩的陸配媽媽舉起小孩的手一起爭權益。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
圖為陸生（站立者）與台生交流。（本報資料照片）

陸生陸配要的是公平兩字！教育團體，陸生最關心在台灣不能打工問題，連當老師勞僱型助理也不行，非常不公平，也違反世界潮流；陸配相關團體則直言「不該把陸配當作政治犧牲品，歧視陸配等同於歧視台灣孩子」，在台若沒尊嚴，乾脆回大陸工作。

高教工會組織部主任林柏儀直指，陸生最關心在台灣不能打工問題，因為陸生來台時都已是成年人，不希望一直靠家裡經濟支援；但台灣政策卻規定陸生不能打工，也不能當老師勞僱型助理。

世新大學社發所陸生張郁表示，台灣私立大學對本地生、陸生及外籍生的學雜費收取標準不一，常常陸生收得最貴；大學若要調漲本地生學雜費，要報教育部核准通過，在外界抗議下常漲不成，陸生學雜費調漲卻不受限制，導致陸生負擔逐年增加。宿舍方面，台校本地生常常可以住便宜宿舍，陸生、外籍生只能申請昂貴宿舍；健保部分，陸生若想比照僑外生納入健保，必須「拖累」僑外生全額自費，根本是「分化學生」，對陸生很不友善。

陸配們也認為政策有太多「不正義」，分化陸配和外配。例如陸配須6年才能領取身分證、外配僅須4年；陸配領身分證後須住滿10年以上才可擔任公職、外配卻不限。中華兩岸一家親交流協會理事長湛秀英指出，沒有身分證在生活上十分不便，例如無法申請創業登記、電話號碼、貸款等，且家庭地位不對等，容易受到不公平待遇。

此外，外配在台住滿6個月就可使用台灣健保，但許多陸配是與台商丈夫長期定居大陸，無法住在台灣，因此不能使用台灣醫療資源；陸配若要擔任公職，須取得身分證後在台定居10年，外配則只需要取得身分證即可，曾有陸配苦讀考上公務員，卻因未住滿10年而無法上任。

屏東大學教育行政研究所教授李銘義表示，陸配的政策歧視，是兩岸關係緊張下政治權力的運作結果，非常不公平；甚至新移民二代培育計畫中，補助返鄉機票項目也僅限東南亞外配，歧視顯而易見。

新移民社會發展協會理事長徐莉指出，現在大陸經濟起飛，許多陸配在台灣無法得到尊重，「在台灣沒尊嚴乾脆回大陸發展」，如此一來台灣只會喪失勞動力，並無好處。

(中國時報)

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