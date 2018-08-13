拋開恐懼多理解 兩岸換位思考

2018年08月13日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

兩岸分治多年，產生不少分歧，但台灣民眾其實不用預設恐共立場，畢竟大陸經過40年改革開放，治理績效都有亮眼成就，台灣不應該錯過大陸發展列車，應追求兩岸共同發展。而大陸也應理解台灣的需求和情感，尤其大陸國家主席習近平也表明，兩岸要追求心靈契合，雙方都要換位思考，才能拉近距離。

兩岸分治60多年，儘管近年在經濟、社會等領域交流頻繁，讓兩岸民眾增進不少理解，但不諱言，也因為如此，兩岸諸多分歧處也一一浮現，尤其是在社會制度及生活方式等面向。而因為分歧所產生的陌生感，甚至讓少數台灣民眾對大陸產生敵意。

坦白說，在過去長期「反共」教育的影響下，已導致部分台灣民眾先入為主地懷有「恐共」心態，加上近年來，大陸經濟實力突飛猛進、軍事能量空前強大，讓些許台灣人對大陸是「怕上加怕」。而因為怕、不了解，更讓恐共心態無限放大。

不過，大陸經過40年的改革開放，經濟發展是不只是全世界有目共睹，其政府的治理績效或執政成績更是可受公評。平心而論，台灣民眾與共產黨間並無深仇大恨，台灣人非但要學習拋棄恐共心態，更應正向看待大陸發展，共同搭上大陸發展列車，讓兩岸共榮發展。

而從大陸角度來看，習近平多次在公開場合拋出「兩岸一家親」理念，也多次表明要拉近兩岸的心靈距離，並稱大陸會尊重台灣現有的社會制度和生活方式，某個程度上，已經踏出兩岸「換位思考」的成功第一步。

其實，以大陸今天的實力與自信，還可以更主動盡力迅速彌補過去兩岸心靈感情上所受的創傷，用心以務實、現實的態度來爭取台灣的民心，「說有感情的話、做有感情的事」，讓內心排斥大陸的台灣民眾體會到善意，達到兩岸同胞真正的心靈契合。

(中國時報)