依法執行死刑 民主法治基本價值

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中國時報
／台北報導

本報民調顯示8成民眾反對廢除死刑，8成6要求法務部應盡速執行死刑，維護法律尊嚴、重振司法威信成為無色覺醒重要司法課題。前法務部長羅瑩雪、台灣司法人權進步協會理事長何俊英均表示，依法執行死刑是維護司法尊嚴的重要指標，同時，盡快完成妨害司法公正罪立法，亦是重建法律核心價值的重要任務。

羅瑩雪表示，執行死刑其實教育社會大眾「法律是算數的」、「法律是認真的」大家必須嚴格遵守，且法律既然有死刑的規定，依法判決確定後就應依法行政，盡速執行死刑，完全沒有不執行的餘地。

她強調，絕大部分民意都支持執行死刑，人民對死刑執行的意向太清楚、沒有討論的意義，經逐案審查後，沒有瑕疵的死刑案不去執行，法律沒有落實，對司法威信當然是一大傷害。

曾任檢察官的何俊英也指出，法律明定死刑，被判死的被告在犯罪時就知道有死刑存在，應思考犯罪的後果，審判中窮盡所有救濟的可能都不可得，就應依法執行，這是民主法治最基本價值，才能讓民眾對司法產生信心，否則難免讓人對司法產生懷疑或不信任，為了法律秩序與安定，應依法執行。

此外，羅瑩雪認為，即刻加速司改，妨害司法公正罪立法也是維護法律尊嚴重要工作。她說，司法公正是司法最重要的核心價值，政府大動作舉辦司改國是會議，司法公正最重要的議題卻沒有進入原始提案，經委員主張才加入，最後也決議要增修法律。

不過，羅瑩雪質疑立法時程緩慢，法務部只說廣徵各界意見。她強調，妨害司法公正罪就是單一法條，連國民參與審判法這麼複雜的制度都提出法案，為什麼「只聽樓梯響、不見人下來」？妨害司法公正罪才是人民翹首期盼，其他司改決議都風急火急、言到行到，不禁讓人懷疑執政黨有無誠意訂定該法。

何俊英也認為，司法不該受到政黨干預，更不該有顏色，從司法角度來說，希望妨害司法公正罪趕快通過，而不是政治性語言，方能健全法治體系。

(中國時報)

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