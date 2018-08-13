柯重申 兩岸一家親基調不變

柯文哲競選團隊發言人亮相，由曾任台大實習醫師的楊笙（左二）及政大中文系畢業的蔡峻維（右二）出任。並與林昆鋒（左一）林筱淇（右一）合組「發言人戰隊」。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲日前拜會前總統李登輝，對於「兩岸一家親」的風波，李登輝建議以「特殊國與國關係」取代「兩岸一家親」，不過，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，柯兩岸政策論述底氣不足，才搖擺不定。柯文哲12日對此強調，不主張兩岸關係僵化，現階段「兩岸一家親」基調不變，未來還是會在文化、經濟、城市交流等層面主動釋出善意。

論述搖擺 恐失泛藍選票

柯文哲去年在雙城論壇提出「兩岸一家親」，引來綠營基層及獨派不滿，柯還為此上廣播節目向聽了感到不滿的人說「歹勢」，事後卻又強調論述不變，遭外界批評立場反覆。

柯文哲日前拜會李登輝，安排會面的媒體人詹錫奎說，席間柯請教李如何應對兩岸關係，李除表達對蔡英文總統失望外，還叮嚀柯別再說「兩岸一家親」，柯反問，「那我怎跟人家打交道？」李重提「特殊國與國關係」，建議柯彈性運用「特殊」2字。

吳子嘉分析直指，此事若是真的，形同暴露柯對兩岸政策論述底氣不足，才會搖擺不定，不僅將讓柯流失泛藍選票，大陸更不可能接受柯改走兩國論。

柯文哲昨重申，自己的兩岸論述相當穩定，外界會覺得他怎麼時常拜訪不同人，後來想通一個道理，過去擔任台大加護病房或急診的醫生，醫生從來不會選病人，病人進來總不能先問國民黨還是民進黨，所以他跟藍綠對話沒障礙，願意傾聽不同意見，務實對話是他的特色。

不涉政治 交流釋出善意

柯表示「兩岸一家親」是他現在的基調，因為不涉及政治，在文化、經濟、城市交流等層面還是要表達善意，但經濟、國防該準備還是要做，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，不要把整個國家前途，寄託在人家的善意上面。

對於兩岸關係僵化，柯文哲說，兩岸關係因為雙方互相講狠話，導致情況惡化，他不主張兩岸愈來愈僵化，這樣持續下去不會比較好，最後柯再次強調，兩岸一家親是涉及經濟、文化、民間城市交流層面的基調。

(中國時報)

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