學姊＋學弟 發言人戰隊亮相

2018年08月13日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 郭建伸 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

年底選戰倒數3個多月，台北市長柯文哲日前舉辦競選團隊海選，吸引近300人角逐發言人職位，最後由台大醫學系畢業的楊笙、政大中文系畢業的蔡峻維殺出重圍，兩人均是「8年級」政治素人，12日首度亮相，柯文哲現身力挺，直誇兩人長得帥，他還打趣提醒，上政論節目別三兩下就被幹掉。

柯文哲年輕幕僚眾多，不僅市府有「學姊」黃瀞瑩，競選團隊又找來「學弟」助陣，話題十足。年僅26歲的楊笙，7月剛結束台大醫院實習，在校上過柯文哲的課，對「柯老師」的講課風格印象深刻。他認為柯很務實、利他，不同於其他選舉拚得你死我活，柯參選目的是改變台北，讓他很感動，決定加入團隊幫忙。

政大中文系畢業的蔡峻維，雖然才25歲，但已有北市府都更處、都發局擔任聘用幫工程司的經歷，協助都更案、容積移轉等業務，5月辭去工作。他認為柯文哲很直率，對工作有問題會直接點出，肯讓公務員放手去做，過去在市府常第一線接觸民眾，希望加入團隊後，能進一步協助柯文哲闡述政策。

柯文哲競選辦公室發言人除了林筱淇，市府市長室發言人林昆鋒已口頭請辭，9月將投入發言陣容，如今又有2名生力軍加入，柯P競選「發言人戰隊」正式成形。未來「雙林」組合將負責新聞稿、政策辯護等工作，楊笙負責醫療、社福、幼托等政策發言，蔡峻維則負責都更、公宅、大巨蛋等議題。

柯文哲公布小鮮肉發言人，民進黨姚文智則暗酸，「不要有錯部署扛，有功自己攬」； 國民黨丁守中則笑酸柯「他顯然在示範、教他們怎樣打嘴砲」。

(中國時報)