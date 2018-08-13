陳增長照據點 韓提鑽油還債

2018年08月13日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁（前排左三）左營啟明堂造勢。（林瑞益攝）

高雄榮美教會12日舉辦「高雄市長給問嗎？青年與市長參選人」座談會，邀參選市長的民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜、無黨籍吳益政對談，僅陳其邁缺席，強調上過公民團體沃草舉辦的直播提問；韓國瑜現場公布償還高雄龐大負債的創意解方，即邀全民入股，開發太平島石油及礦藏。

韓國瑜前晚在網路直播被網友問到如何償還高雄近3000億的負債，預告有一個「轟動武林、驚動萬教」的方式，不需要中央給錢，只要中央給政策，如果成功的話就能一口氣還掉這些錢；昨日在座談會現場，他公布謎底，指高市有個幾十年沒開發太平島，若能開發太平島石油、可燃冰等礦產，相信能解決高雄負債。

韓國瑜指出，太平島隸屬高市旗津區，如果由高市府做莊成立開發公司，邀全民入股，估計有200億桶石油與豐富礦產，不怕高雄負債還不清，但他坦言，這當然要中央政府、也要太平島周邊鄰近國家同意。

吳益政說，高雄負債多，統籌分配款少是重要因素，高雄統籌分配款比台北差2、300億元，他贊成表態參選台南市長的蘇煥智所提出想法，招商創造多少稅收，均由中央和地方一人分一半。

民進黨高雄市長參選人陳其邁未參加座談會，同時間到左營啟明堂舉辦傾聽之旅，他提到要增設社區關懷據點，未來上任後，要從254個提升到500個，讓長輩們得到最好的照顧；他還說，左營是高雄的門戶，要讓左營變得更加熱鬧，回到過去繁華，得促進交通建設，並加強新台17線的交通，讓茄萣、永安、彌陀與梓官區到市區只要15分鐘。

(中國時報)