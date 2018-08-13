心疼運將歹賺 侯要政府打拚

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜12日出席中華民國中醫藥學會66周年慶祝大會，由於國民黨主席吳敦義前腳剛走，侯友宜稍後才趕到，2人多次擦身而過引發議論，侯友宜對此表示尊重、配合主辦單位安排的時間，況且他和吳主席常常碰面，前兩天也曾遇到。

侯友宜表示，對他這個第一次出來選舉的人，接下來這100多天要怎麼跑真的沒那麼有經驗，但侯友宜強調，「會盡力的做，我做事情態度很清楚，是非對錯弄清楚就好，好好去做就好。」

侯並提到，昨日一大清早去板橋第二體育場跑步後，兩位計程車司機跟他聊到，「每天晚上6點，工作到隔天早上8點」，幾乎全年無休，1年休假算一算不到10天，但收入和20年前相比卻是腰斬，剩下不到7萬塊。「聽到基層這樣的聲音，政府真的要很拚。」

面對民進黨參選人蘇貞昌最近也推出LINE貼圖，侯友宜說，這也證明他推貼圖的文宣方向是對的。侯還說，貼圖上市首日好像就衝到第7名，謝謝那麼多支持者喜歡用他的貼圖，他也不忘呼籲支持者，「繼續用喔！繼續用！」

行政院長賴清德昨日返回故鄉萬里，並和民進黨新北市長參選人蘇貞昌開網路直播，大啖地方美食，侯友宜則參加原住民嘉年華會，除暢談原住民政策外，並強調「我喜歡和年輕朋友在一起，和市民在基層互動，他們才是支持我的最大力量，我們以小搏大，小咖不一定會輸。」

(中國時報)

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