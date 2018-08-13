政治網紅 北柯高韓超有哏

國民黨新北市長參選人侯友宜（中）參加原住民嘉年華會，和原住民一起跳原住民傳統舞蹈。（王揚傑攝）

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中國時報

要說台灣政治圈「網紅級」人物，第一名非台北市長柯文哲莫屬，至於第二，挑戰高雄市長寶座的韓國瑜當之無愧；兩人一北一南，各自靠著機智妙語，將空中作戰打得風風火火，吸引選民眼球，讓北高市長選戰成為全台灣矚目的年度大片。

想當網紅，沒有天分還真不行，照著攻略養寵物、吃美食，直播方式明明一樣，卻落得東施效顰尷尬不已；反觀柯文哲，LINE@20多萬粉絲是政治圈冠軍，韓國瑜15萬餘人穩坐第二，拍影片動輒2、30萬人看，大家關心他們又要出什麼招。

柯文哲、韓國瑜當年因一個是台北市長、一個是北農總經理才相識，雙方關係沒特別密切，但也未曾交惡，絕頂聰明、字字珠璣是兩人共通點，不過對於唾棄政治惡鬥的網路世代而言，或許他們的直來直往、真誠熱情，才是最彌足珍貴的政治印記。

傳統選戰談政見，多是洋洋灑灑，政策白皮書疊起來半個人高，但是，歷屆選舉支票滿天飛，最後兌現的有多少？難怪柯文哲、韓國瑜不重政見，改談夢想，柯P繼續「改變成真」，韓國瑜更精簡，「拚經濟！」

有趣的是，柯文哲近來走出台北，在台中、台南辦簽書會，甚至可能跨進高雄，他志在更上層樓，如此安排不意外，但韓國瑜頻頻「北飄」，在台北開記者會、上政論節目，習慣巷戰的對手諷刺「是在選台北市長？」

人民被愚弄久，不甘任由政黨操控，終會有柯文哲、韓國瑜這類「非典型政治人物」發揮空間，姑且不論最後成敗，北「柯」高「韓」雙雙跳脫傳統思維，已為台灣地方選舉史寫下嶄新篇章。

(中國時報)

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