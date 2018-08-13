基本工資雙漲 時薪150、月薪22.8K

2018年08月13日 04:10 中國時報 邱琮皓 、 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

基本工資漲定了！勞動部基本工資審議委員會將在周四（16日）召開，勞動部將彙整經濟指標及就業狀況變化等數據，作為當前經濟社會情勢分析。據了解，政方委員考量國際經濟情勢不穩、下半年景氣未明，對基本工資調漲轉趨保守，傾向主張時薪漲7.1％至150元、月薪漲3.6％至2萬2800元。

政府高層表示，日、韓等國都在調漲基本工資，且經濟往正面成長發展，民間企業今年也都加薪，經濟成長的果實一定要讓勞工共享。

景氣未明 轉趨保守

基本工資審議委員會本周四登場，勞資政學四方將激烈攻防，但無論如何，時薪和月薪「雙漲」方向，幾已形成多數共識，差別在漲幅多寡。最主要的根據為衛福部估算台灣最低生活費，今年以1萬2388元創下歷史新高，增幅高達8.2％，其中台北市、新北市、台中市、台南市的最低生活費也突破新高。

委員坦言，基本工資非漲不可，漲幅多少是要斟酌的關鍵。蔡政府上台後，基本工資年年向上調漲，漲幅已累計逾1成，但由於物價節節上漲，必須考慮「薪資能否跟上物價上升問題」。

委員分析，時薪應調整1成至155元、月薪調整5％至2萬3100元，才足以因應物價調整，但台灣企業多為中小企業，又多以內需的餐飲、服務業居多，要調漲到所有企業都能接受、負擔得起，才是合適的調幅，因此參考物價等經濟指標，時薪漲7.1％至150元、月薪漲3.6％至2萬2800元，是最適宜的調整幅度。

據主計總處統計，今年上半年消費者物價指數（CPI）與去年同期相比上升1.6％，但食物類漲幅甚大。學者委員指出，2016年台灣全體家庭每戶消費支出為77.6萬元，但最低20％所得家庭每戶消費支出34.7萬元，每人每月消費支出平均約1萬7050元，較上年增加3％，且低所得家庭支出集中食、住基本生活所需，兩者合計逾5成，若再加上醫療保健接近7成，改善低所得家庭生活刻不容緩。

最低生活費 創新高

另外，企業營業盈餘在2012年自32.04％提升至2016年35％，台灣受僱人員報酬占國內生產毛額（GDP）的比重，卻從2012年45.52％下降至2016年43.81％，仍是亞洲鄰近國家最低，委員認為:「企業利潤長期未與勞工共享，是很嚴重的警訊。」

調漲基本工資箭在弦上，政方委員透露，受到美中貿易戰持續升溫影響，國際經濟研調單位多對未來景氣看淡，例如德國Ifo經濟研究院對台灣最新展望也由上季的擴張轉為負向，未來經濟隱憂是政方不敢放手支持大幅調漲時薪逾10％的理由之一。高層人士也說，時薪調至150元是合理的，但能否上看155元、漲幅達10.7％，端視勞資雙方拉鋸而定。

(中國時報)