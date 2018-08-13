勞方堅持 漲至164元、28K

2018年08月13日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

勞動部今日將邀集基本工資審議委員的勞方委員先開「會前會」，全國產業總工會祕書長戴國榮強調，依舊堅持基本工資不該時薪、月薪脫鉤，仍應以依最低生活標準平均值乘以就業扶養比計算，也就是基本工資應調至月薪2萬8826元、時薪164元，如此調幅為31％、17.1％。

戴國榮解釋，會堅持「最低生活標準平均值乘以就業扶養比」這公式，是因為這是對於邊際勞工的基本保障，算出來的金額與現行基本工資相去甚遠，是因為1997年至2006年，「經濟成長率平均年增3.95％、但薪資卻凍漲」，也就是企業的獲利成果，都沒有反應在勞工薪資上。

戴國榮也指出，1992至年2015年這段期間，企業盈餘占全國GDP比重增加5.8％，但同期間，勞工薪資卻下跌7.07％，中間足足落差12.87個百分點，更加顯示過去十餘年來，企業利潤沒有充分與勞工共享，這也是造成台灣低薪的原因，他說，「這幾年勞團都希望能一次調足」。

台灣低薪情況有多嚴重？戴國榮解釋，經濟合作暨發展組織（OECD）的低薪標準，是薪資中位數的三分之二以下就算低薪，以台灣2016年薪資中位數為4萬612元來看，只要薪資未達2萬7075元就是低薪，「以國際定義，這類就是必須仰賴政府補助的中低收入戶，而在台灣來看有近2成都是這種薪資，而且很多都是年輕人。」

(中國時報)