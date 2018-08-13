資方訴求 調幅勿高於5％

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中國時報
／台北報導

今年度基本工資審議委員會16日登場，在中美貿易戰火下，下半年經濟景氣充滿不確定因素，資方代表將先訴求緩漲基本工資，再求即使要調，最好在2％至5％間，也就是不要高於5％。

在基本工資議題上，每任政府都說，政府會在必要時出手，結果都是「政府會出手是必要」！他們也只能盼緩漲、調幅縮小。

商總理事長賴正鎰期盼調幅在2％以下。他說，現在時薪140元，商總旗下包括加油站公會、餐飲公會等備感壓力，也紛紛向他反映快要經營不下去，準備關門了，呼籲政府在年改對消費市場的衝擊未平息前，不應該毅然大幅調升基本工資。

中小企業總會理事長李育家也出示一家手搖飲業者傳給他的簡訊「哀求莫調基本工資」，認為基本工資不應齊頭式，應以市場機能決定，並考量不同行業，以免中小企業成本加劇經營陷入困境，如此不但無法照顧員工，也造成勞資對立雙輸。

他說，全國140萬家中小企業中，70％是5人以下的微型企業，簡訊內容雖是一家之言，卻是一葉知秋，如果現在的時薪都已經讓業者難以支撐，政府在基本工資的課題上，真的要慎思，真的要考慮中小企業的承受能力。

工商協進會理事長林伯豐則直言，政府的決定，企業界只能「逆來順受」。但是，他提醒政府，要提升薪資，就要把經濟搞好、投資環境弄好，否則只想靠提高基本工資作為解決低薪的手段，恐怕只會導致失業率增加。

(中國時報)

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