3年躲25次稽查 元山僅罰21萬

2018年08月13日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

蛋品食安出包，元山不是第一例，更不會是最後一個，因元山蛋品3年來躲過衛生局25次稽查，連同食藥署稽查總共只被罰21萬元，在元山之前的則是全台第2大蛋商萇記泰安蛋品公司，涉改標販售逾期破殼蛋長達8年，不法獲利6443萬7048元，去年底被查獲，衛生局僅能依法開出360萬元和150萬元罰單各1張，罰金僅是不法獲利中的九牛一毛，且萇記還拖延到被行政執行署催繳才付款。

元山蛋品在桃園市共有平鎮、龍潭2個作業廠，桃園市衛生局2015年至2018年間，多次稽查元山，元山想方設法，規避稽查，除了大鑽漏洞，看準周末公務人員休假時間，迅速處理臭蛋，還有恃無恐，故意告知錯誤地點讓稽查人員查不到，耍弄公務員長達3年，逃過25次稽查。

衛生局表示，過去3年多來元山都在和稽查人員玩躲貓貓，若稽查人員到龍潭稽查就告知蛋在平鎮，若到平鎮稽查就說蛋在龍潭，衛生局也曾兵分兩路2廠同步稽查，3年來有2次抽驗不合格和1次標示不合格，共開罰15萬元。

食藥署則從2014年至今共抽驗元山25件液蛋產品，今年6月才首次因蛋白液蛋驗出沙門氏菌，依食品安全衛生管理法開罰6萬元，4年來食藥署也到元山2廠稽查共17次，每次都有發現違規，包括冷藏溫度不夠、運作機器器械骯髒、廢棄物清運記錄沒有詳實記載等事項，但因每次複查都合格，並未對元山開罰。

萇記泰安蛋品則是從2010年起用逾期、長蟲、發霉的問題蛋製成液蛋販售，不法獲利6443萬7048元，去年12月被查獲後，公司負責人57歲的李春明以300萬元交保，名下共22筆房地也遭扣押，並向法院聲請宣告沒收、追徵其價額。

今年8月連同29歲的兒子李智堯和7名員工也被桃檢依加重詐欺、食品安全衛生管理法等起訴，桃園市衛生局依食品安全衛生管理法開罰360萬元和150萬元2張罰單，遭萇記提起訴願，期間拖延不付款，直至今年7月被行政執行署催繳，再不繳交將被強制執行，萇記才認命繳錢。

(中國時報)