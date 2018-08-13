45萬公升長蟲蛋液流入市面！新聞透視》削6500萬 罰510萬 難怪業者沒在怕

桃園市衛生局在元山蛋品廠內發現大量破損蛋。（圖／衛生局提供）

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中國時報

全台第2大蛋商萇記泰安蛋品公司去年被抓到販賣逾期蛋，以及使用長蟲、發霉蛋製作液蛋長達8年，犯罪所得高達6443萬7048元，卻只被桃園市衛生局依法開罰360萬元和150萬元，牟取暴利、罰則卻輕，就算逮到又難被判重刑，無怪乎業者敢鋌而走險。

近幾年食安問題頻傳，衛生局並非沒有作為，但過去業者動輒因罰款金額向衛福部提訴願，許多罰單因此被撤銷。

今年衛福部公布新的裁罰標準，要求衛生局根據違規嚴重程度裁罰，不少案例罰太輕，因依《食品安全衛生管理法》，雖最高可處2億元罰鍰，然而即便是萇記如此重大案例，也僅罰數百萬元了事。

再者，刑責方面，必須情節重大致危害人體健康者、致重傷者，或因而致人於死者，才可能遭重判，這部分連專家學者也認為，在認定上有其難度。

食安把關應人人有責，以元山蛋品為例，將劣質蛋做成的液蛋販售到下游西點麵包、烘培坊以及餐廳等通路，蛋液有無問題，一般家庭主婦一聞即知，何況是專業的蛋糕店老師傅、餐飲大廚，元山的95家下游皆稱不知情，成為事件中的善意被害人。或許大多數人確實不知情，卻難保有些下游是貪圖低廉成本而知情不報。

萇記和元山製作劣質蛋液的手法如出一轍，被逮後也都以業界潛規則、業界慣例、對健康無虞等理由試圖開脫。讓人不禁擔憂巨大的食安破洞，檢調只是掀起了冰山一角，到底還有多少上下游食品業者是遵循此一「默契」製作食品，政府若再不嚴加把關、祭出重罰，不知還要犧牲多少人的健康才能導正脫序的食安問題。

(中國時報)

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