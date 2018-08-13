吃到發霉蛋 恐引發敗血症

桃園市衛生局人員發現大量被用問題蛋製成的瓶裝液蛋。（衛生局提供）

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中國時報
、呂筱蟬、邱立雅、／綜合報導

元山問題液蛋流向桃竹苗地區，不僅下游業者人心惶惶，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，問題蛋品容易受到微生物及細菌汙染，食用恐引發急性腸胃炎甚至敗血症。與元山合作的業者指出，和元山合作就是「沒出過事」，沒想到誤踩地雷。

竹縣市、苗栗縣衛生單位昨接獲桃園市衛生局通報，針對元山下游供應業者展開稽查，共查獲下架問題液蛋、產品279.39公斤。受害下游業者除傳統糕餅、烘焙坊，甚至還有滷味及水產店。

向元山購買液蛋的業者說，產品並沒有比較便宜，有次發現有1罐味道怪怪的，退貨後因其他產品都沒問題，也就沒多想。另外有同業說，因為大量製作，使用液蛋比完整的蛋還要多，麵包師傅看打發程度、聞味道就知道品質好不好，只要有不對勁，一定是退回並拒絕向這家廠商進貨，做食品業需要良心，不能貪小便宜而不顧消費者的健康。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，過期、外觀明顯破裂、發霉甚至長蟲的蛋品容易受到微生物及細菌汙染，若是被沙門氏菌感染，食用到的民眾恐引發急性腸胃炎、低血鉀症、代謝性酸中毒甚至敗血症。

顏宗海也強調，黴菌吃下肚也會引發慢性或急性病變，雖然用蛋液做成的加工食品大多有經過高溫烘焙殺菌，然而料理的過程中，這些問題蛋液仍有可能接觸到其他器皿或食材，導致細菌感染，若被製成半熟蛋產品被人體食用，也仍有很高的感染機率。

(中國時報)

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