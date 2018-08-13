台旅法後 總統首度過境美國

蔡英文總統12日率團展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯二友邦，預計20日晚間返國。由於此行是蔡英文在美國《台灣旅行法》通過後首次出訪，過境待遇與行程備受外界關注。（陳麒全攝）

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中國時報
／綜合報導
同慶之旅 總統出訪中南美洲友邦
同慶之旅蔡英文總統重要行程

蔡英文總統昨天展開「同慶之旅」，行前發表談話指出，此行預計向世界傳達3個重要訊息，讓全世界看見台灣、看到民主自由的堅持，「不管壓力再大，都不可能封鎖台灣人走向世界的心願」。這次是美國《台灣旅行法》生效後，蔡英文首度過境，並可公開發表談話，備受矚目。

隨團記者全程可發稿

蔡英文等一行人預計今清晨抵達洛杉磯，美國在台協會主席莫健代表接機歡迎；據了解，她在洛城停留1天行程緊湊，將與美政要進行早餐會，參觀雷根圖書館。不同於往，美國同意，台灣隨團記者在美期間可發稿。

蔡英文在登機前發表談話指出，帶領台灣走出去，拓展外交空間，「是我身為總統的責任」；希望透過這次出訪，向世界傳達三重要訊息，第1是感謝友邦對台灣的相挺，此行預計會在美國過境時「和一些老朋友見面」，她也請府祕書長陳菊留在美國訪問，與僑界互動，以感謝美國各界對台灣的支持，甚至促成國際企業在台灣投資，對台灣的經濟發展有很大的貢獻。

感謝美方 給予禮遇與方便

第2個訊息是堅定走向世界，拓展外交空間，她說，台灣的外交處境艱難，但台灣人從來不因艱難而卻步，「不管壓力再大，都不可能封鎖台灣人走向世界的心願」，她並對美國在這次出訪的過境安排上，給予相當的方便及禮遇表達感謝。

第3個訊息就是持續壯大台灣，堅守民主自由價值，蔡英文強調，這是不變的施政方向，她已要求執政團隊在出訪期間持續推動政務，並責成國防部及國軍務必保持高度警戒，守護國家安全，「國家安全交給國軍，我非常的有信心」。

蔡英文約在昨天下午3時20分登上華航A350-900專機，從桃園機場起飛，專機起飛不久，空軍隨即派出從花蓮基地起飛的4架F16戰機，向三軍統帥致敬。

責成國防部 保持高度戒心

蔡英文也在機上向機組員和隨團人員發表談話，此行最重要的任務是參加巴拉圭新總統阿布鐸就職典禮，之後繼續前往貝里斯訪問，過境美國期間，也會跟許多老朋友、新朋友交換國際局勢的想法跟意見。

她說，這趟「同慶之旅」將飛行4萬3235公里，預計前往洛杉磯、巴拉圭、貝里斯跟休士頓，3個國家，4個城市。蔡英文預計在預計20日返抵國門。

(中國時報)

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