台巴一甲子邦誼 險中求穩

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中國時報

蔡英文總統此行重點是出席巴拉圭新總統阿布鐸就職典禮，台灣與巴拉圭邦誼能夠維持61年之久，植基於過去的歷史情誼，及兩國高層深厚交情，但在巴國追求經濟發展的需求下，台巴邦交並非全無考驗，僅能以「險中求穩」來形容。

巴拉圭是我在南美洲唯一邦交國，外交部次長劉德立過去曾長期派駐巴拉圭，與巴國朝野累積深厚人脈。巴國新總統阿布鐸在5月當選後，立刻接受與劉德立會談，深厚的私人情誼加上阿布鐸的「紅黨」延續執政，外交部對兩國邦交深具信心。

就歷史層面，阿布鐸的父親曾是巴拉圭獨裁強人史托斯納爾的私人祕書，而史托斯納爾與蔣介石因「反共」意識而交好，至今巴拉圭仍有「蔣介石大道」，並立有老蔣雕像。有別於拉美地區左派當政，巴拉圭迄今仍有冷戰時期的「反共」意識，獨樹一幟，對北京並非全然信任。

加上巴拉圭外交立場親美，是中南美洲第一個追隨美國，把駐以色列大使館搬遷至耶路撒冷；阿布鐸上任前，還先前往美國南方司令部，討論巴、美間的軍事夥伴關係。

雖然有以上因素，也不能保證台巴外交一路平安。大陸在拉美地區大舉投資，令區域內唯一沒有與大陸建交的巴拉圭備感壓力，因此阿布鐸希望在外交不轉向下，透過「南方共同市場」（Mercosur）與大陸簽訂自由貿易協議，享有共同優惠關稅與貿易安排，就不需要再透過烏拉圭輸出農產品至大陸；阿布鐸的顧問曾透露，希望在北京設立貿易及投資辦事處，但未見下文，顯然這件事，還在角力中。

但台灣在巴拉圭投資不足，而大陸企業漸成勢力，蔡英文此時到訪，預料將受到巴拉圭熱烈歡迎，但我方要承受這份熱情，壓力亦不小。

蔡英文將主持揭牌的「台巴科技大學」，即由我國代為規畫課程，以向下紮根方式，協助巴國培養工業人才，「教釣魚，也給釣桿」，大陸雖可能提供大筆經援與投資，但巴國僅是北京眾多往來對象之一，哪一種對他較有利？巴國也必須有一番精算。

(中國時報)

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